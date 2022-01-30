Артур Далалоян: «Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться»

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян объявил о решении закончить спортивную карьеру. 

«Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь.

Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе.

Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная – это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им», – написал Далалоян. 

Далалоян – олимпийский чемпион Игр-2020 в команде, трехкратный чемпион мира, в том числе чемпион мира в многоборье, пятикратный чемпион Европы. 

 
 
 
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Публикация от Dalaloyan Artur (@real_artur)

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