Артур Далалоян: «Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике объявил о решении закончить спортивную карьеру.

«Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь.

Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полета, это незабываемые годы! Но, наверно, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе.

Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная – это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им», – написал Далалоян.

Далалоян – олимпийский чемпион Игр-2020 в команде, трехкратный чемпион мира, в том числе чемпион мира в многоборье, пятикратный чемпион Европы.