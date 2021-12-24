Сестры Аверины, Медведев и Большунов – самые популярные спортсмены России 2021 года по данным ВЦИОМ

Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2021 год.

Среди главных побед россияне назвали победы российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх (7%), по 3% назвали победы российских фигуристов и теннисистов.

Первое место в рейтинге главных спортсменов 2021-го заняли художественные гимнастки Дина и (4%). Дина завоевала серебро в личном многоборье на Олимпиаде в Токио, Арина стала 4-й. На чемпионате мира в Китакюсю Дина выиграла 5 золотых наград, Арина – одно золото.

Лидером рейтинга также является теннисист (4%), одержавший победу на US Open. Следующим идет лыжник (3%), в 2021-м завоевавший золото чемпионата мира и второй подряд Кубок мира.

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