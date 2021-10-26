Ангелина Мельникова о серебре ЧМ: «Мы не успели подать протест, после вывода оценки у нас есть 4 минуты. Тренеры подали, но опоздали»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала, что российская команда не успела подать протест на судейство в вольных упражнениях на чемпионате мира в Китакюсю.

Мельникова завоевала серебро, победу одержала японка Маи Мураками. Изначально судьи поставили Мураками на второе место, но сборная Японии подала протест и дополнительно получила 0,1 балла: это позволило опередить Мельникову. Россиянке не засчитали один элемент – поворот.

– Судейство в целом было нормальным, у меня нет претензий. Как мне сказали, мнения судей насчет моего поворота разделились 50 на 50. В этой ситуации решение принимает супервайзер – в итоге мне не засчитали поворот.

Это нормально, ведь гимнастика – очень субъективный вид, и мы часто с этим сталкиваемся. Я не имею в виду конкретно вольные упражнения – такие ситуации бывают на разных снарядах.

Проблема в том, что мы не успели подать протест. После вывода оценки у нас есть 4 минуты на это. Насколько я знаю, тренеры подали, но опоздали на 2 минуты – и, соответственно, его не приняли.

– Что технически происходит в эти 4 минуты? Надо куда-то бежать, писать бумагу?

– Да, есть готовые бланки, которые нужно заполнить и отнести на специальный стол: фамилия, имя, снаряд, базовая сложность, которую тебе дали, и базовая сложность, которую ты хочешь.

Может, что-то еще, не знаю – никогда этим не занималась сама. Но теперь надо научиться, чтобы потом не возникало таких ситуаций. Как было у меня на вольных упражнениях: судьи дали базовую сложность 5,6 – а мы хотели 5,9.

– 4 минуты на все – надо действовать супербыстро?

– На самом деле 4 минуты – вполне достаточно. Тем более ты имеешь право сначала сообщить о протесте устно, и с этого момента идут 4 минуты. Писать не так много, недолгая процедура.

Я не знаю, по какой причине тренеры не успели подать протест. Честно, не знаю. Но факт есть факт: не успели. Был бы он подан, мои повороты рассмотрели бы более детально – и возможно, исход был бы другой.

У Мураками очень похожая ситуация. Она выступала после меня, и ей точно так же не дали базовую стоимость, которую она хотела. Точно так же не засчитали поворот. Но Япония успела подать протест – его рассмотрели и одобрили. Так что вопрос не в судействе, а в помощи… Так бывает.

– Вы не задавали вопрос тренерам, почему случилось опоздание с протестом?

– Изначально мне сказали, что они успели. Не знаю, не хочу никого обвинять. Просто надеюсь, что люди, которые были затронуты этой ситуацией, сделали правильные выводы, чтобы такое не повторилось.

Это офигенный урок на будущее. Поэтому я и написала в инстаграме, что больше никогда не выйду на соревнования без заготовленного протеста, – сказала Мельникова.

Почему на самом деле у Мельниковой забрали золото ЧМ и как провалился наш протест? Разобрались вместе с Ангелиной

Оптическая иллюзия лишила нашу гимнастку золота ЧМ: для судей ее нога ниже горизонтали, но фото и видео все опровергают