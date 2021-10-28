Винер-Усманова о медалях Авериных на ЧМ: «Разговоры наших оппонентов стали несущественными. Хотя и на Солнце бывают пятна – ошибки были»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала победу Дины Авериной и бронзу в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю.

«Дина впервые в истории художественной гимнастики стала четырехкратной абсолютной чемпионкой мира. У нас такого результата еще не было! Это очень здорово.

Она выиграла три балла, в групповом – два балла. Поэтому разговоры наших оппонентов стали несущественными, хотя и на Солнце бывают пятна – ошибки были», – сказала Винер-Усманова.

«Самое главное – Дина стала первой в истории четырехкратной абсолютной чемпионкой мира. Это исторический момент. Мы выиграли две основные медали — финалы многоборья в групповых упражнениях и в индивидуальной программе.

Третье место тоже наше – у Арины. К тому же три золотые медали взяли в отдельных видах.

Командный результат порядка 16 баллов, между Диной и вторым местом – 3,5. Девочки выступили очень прилично. Конечно, это радует, что мы снова приехали в эту страну и все выиграли. Как и всегда.

Обруч Арины низко оценили? Она там действительно сделала ошибки, незаметные для зрителя, но заметные для судей и для меня. Я не возражаю против того, что ей сняли. Может, не так много. Но в общем и целом заслуженно.

Сегодня судейство было нормальным, я не могу сказать ничего негативного по этому поводу. И вчера, и сегодня. Два балла мы выиграли в групповых упражнениях, а 3,5 в личном – это вообще колоссальная разница», – сказала Винер-Усманова.

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