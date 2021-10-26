Россиянка Наталья Кузьмина покинет пост главы техкома FIG в декабре

Россиянка Наталья Кузьмина уйдет с поста главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) в конце декабря 2021 года.
«Нынешний срок полномочий всех избранных должностных лиц в FIG заканчивается в конце декабря 2021 года», – сообщили в FIG.
Ранее технический комитет, возглавляемый Кузьминой, заявил, что не нашел судейских нарушений во время соревнований на Олимпиаде в Токио. На Играх в личном многоборье победила израильская гимнастка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина заняла второе место.
В сентябре российская сторона сняла кандидатуру Кузьминой с предстоящих выборов главы техкома.
Сегодня глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова связала с действиями Кузьминой поражение Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю.
Ирина Винер-Усманова о судействе на ЧМ: «Никак глава техкома Кузьмина не могла пережить, что 4 золота будет у России. Она сделала так, что Дина Аверина не выиграла»
«Опять сидят, маракуют». Упустив золото ЧМ, Ирина Винер бросила редкое слово – неужели все поражения теперь будут превращаться в сцены?