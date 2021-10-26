Россиянка Наталья Кузьмина покинет пост главы техкома FIG в декабре

Россиянка Наталья Кузьмина уйдет с поста главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) в конце декабря 2021 года.

«Нынешний срок полномочий всех избранных должностных лиц в FIG заканчивается в конце декабря 2021 года», – сообщили в FIG.

Ранее технический комитет, возглавляемый Кузьминой, заявил, что не нашел судейских нарушений во время соревнований на в Токио. На Играх в личном многоборье победила израильская гимнастка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина заняла второе место.

В сентябре российская сторона сняла кандидатуру Кузьминой с предстоящих выборов главы техкома.

Сегодня глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова связала с действиями Кузьминой поражение Авериной в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю.

Ирина Винер-Усманова о судействе на ЧМ: «Никак глава техкома Кузьмина не могла пережить, что 4 золота будет у России. Она сделала так, что Дина Аверина не выиграла»

«Опять сидят, маракуют». Упустив золото ЧМ, Ирина Винер бросила редкое слово – неужели все поражения теперь будут превращаться в сцены?