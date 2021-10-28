Дина Аверина установила рекорд по числу золотых медалей чемпионатов мира. Она победила в 18-й раз

Российская художественная гимнастка Дина Аверина установила рекорд по числу золотых медалей чемпионатов мира.

Сегодня Аверина выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира в Китакюсю. Это ее 18-е золото. Она превзошла Евгению Канаеву, у которой 17 золотых наград ЧМ.

На текущем турнире Дина победила также в обруче, мяче, булавах и команде, но в ленте осталась с серебром.

На Олимпийских играх-2020 Аверина стала серебряным призером, уступив израильтянке Линой Ашрам.

«Может, мне не так нужно это золото, как нужна правда». Первое интервью сестер Авериных после скандала в Токио

Художка в 2,5 раза популярнее фигурного катания – занимаются даже пацаны. Чтобы попасть на сбор к Винер, нужно минимум 105 тысяч рублей