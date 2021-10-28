Дина Аверина установила рекорд по числу золотых медалей чемпионатов мира. Она победила в 18-й раз

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Российская художественная гимнастка Дина Аверина установила рекорд по числу золотых медалей чемпионатов мира. 

Сегодня Аверина выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира в Китакюсю. Это ее 18-е золото. Она превзошла Евгению Канаеву, у которой 17 золотых наград ЧМ. 

На текущем турнире Дина победила также в обруче, мяче, булавах и команде, но в ленте осталась с серебром. 

На Олимпийских играх-2020 Аверина стала серебряным призером, уступив израильтянке Линой Ашрам. 

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