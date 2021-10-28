Чемпионки Токио-2020 по художественной гимнастике из Болгарии завершили карьеру

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Спортсменки сборной Болгарии, победившие в групповых упражнениях по художественной гимнастике на Олимпиаде Токио-2020, завершили карьеру.

Об этом сообщила гимнастка Симона Дянкова, вместе с которой за болгарскую команду в Токио выступали Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Эрика Зафирова.

На чемпионате мира в Китакюсю гимнастки не выступают из-за травмы Лауры Траатс.

«Наша соревновательная карьера окончена! Здесь, в Японии – стране, где сбылась наша самая большая мечта! Мы счастливы! Да, мы были готовы к новому бою и хотели закончить как следует, но суждено было случиться по-другому» – написала Дянкова в инстаграме.

«У меня была возможность стать частью чего-то великого, испытать неповторимые эмоции, познакомиться с удивительными людьми со всего мира! Нам было приятно соревноваться вместе!» – добавила гимнастка.

Сборная Болгарии снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике. На Олимпиаде-2020 команда выиграла групповые упражнения

 
 
 
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Публикация от Simona (@simonadyankova)

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