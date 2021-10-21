Сборная Болгарии снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике. На Олимпиаде-2020 команда выиграла групповые упражнения

Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что сборная Болгарии снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

На Олимпиаде-2020 Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив сборную России.

«К сожалению, олимпийские чемпионки из Болгарии снялись с чемпионата мира в Китакюсю, который пройдет на этой неделе», – говорится в твиттере FIG.

Ранее сборная Израиля и олимпийская чемпионка в многоборье Линой Ашрам также отказались от участия в турнире.

Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю

Почему Израиль снялся с ЧМ по художке? И правда ли, что олимпийские выступления Авериной и Ашрам недоступны в интернете (так говорит Винер)?