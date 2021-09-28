Покровская о критике Винер-Усмановой в адрес Далалояна: «Полностью на стороне Артура, он сказал за многих спортсменов. За что его оскорблять?»

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала скандал с участием олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

Ранее Далалоян скептически высказался о том, что серебряному призеру Игр Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5 наравне с золотыми медалистами. Арина Аверина получила BMW Х3, заняв лишь четвертое место на соревнованиях.

После слов Далалояна глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что «в России слишком много идиотов, и она не хочет высказываться о речи одного из них».

«О боже мой. Я работаю на одной базе с гимнастами. Они очень хорошие ребята и уж точно не дураки. Они очень серьезные труженики. В этой ситуации я полностью на его стороне. Человек имеет право высказать свое мнение. За что его оскорблять? Более того, уверена, Далалоян сказал не только за себя, но и за многих спортсменов. Так нельзя», – сказала Покровская в ответ на слова Винер-Усмановой.

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