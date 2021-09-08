Винер-Усманова о судействе на Олимпиаде: «Девчонки – молодцы. Они оказались сильнее, чем мы предполагали. Я видела их слезы, которые никому и никогда не прощу»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала судейский скандал на Олимпиаде в Токио.

В личном многоборье на Играх россиянки Дина и Арина Аверины заняли второе и четвертое места соответственно, победила израильтянка Линой Ашрам. Российская команда подавала протест на судейские оценки.

«Девчонки – молодцы, они выстояли и оказались даже сильнее, чем мы предполагали. Когда тебя судят справедливо, это дело. Тут было все по-другому. Они после вида уже были сильно расстроены. А на втором виде это сказалось, я видела их слезы, которые никому и никогда не прощу», – сказала Винер-Усманова на встрече олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.

«С таким судейством у художественной гимнастики нет будущего». Ирина Винер в гневе после серебра Токио-2020