Ангелина Мельникова: «Встреча с президентом назначена на 10 сентября. Мы вынуждены сидеть карантин 7 дней – в отеле, изолированы от всех»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике в команде рассказала о семидневном карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Многие не понимают, почему у спортсменов вечно в сторис нытье про карантин. Объясняю.

У всех чемпионов и призеров Олимпийских игр проходит встреча с президентом по приезду на родину. Так вот, встреча назначена на 10 сентября и в связи с ковидом этим, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин 7 дней.

В одной комнате, в отеле, изолированы ото всех людей. Будем сдавать тесты на ковид три раза. Садимся на карантин 2 сентября. И вот мы все морально готовимся к тому, что нужно будет 7 дней выжить в одной комнате», – написала Мельникова.