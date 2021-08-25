Ангелина Мельникова: «Встреча с президентом назначена на 10 сентября. Мы вынуждены сидеть карантин 7 дней – в отеле, изолированы от всех»

Теги Владимир Путин спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова коронавирус Гимнастика

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике в команде Ангелина Мельникова рассказала о семидневном карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. 

«Многие не понимают, почему у спортсменов вечно в сторис нытье про карантин. Объясняю.

У всех чемпионов и призеров Олимпийских игр проходит встреча с президентом по приезду на родину. Так вот, встреча назначена на 10 сентября и в связи с ковидом этим, который уже всем дико надоел до смерти, мы вынуждены сидеть карантин 7 дней.

В одной комнате, в отеле, изолированы ото всех людей. Будем сдавать тесты на ковид три раза. Садимся на карантин 2 сентября. И вот мы все морально готовимся к тому, что нужно будет 7 дней выжить в одной комнате», – написала Мельникова. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья