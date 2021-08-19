Россиянка Наталья Кузьмина будет переизбираться на пост главы техкома FIG по художественной гимнастике. Ее соперница – Ноха Абу Шабана из Египта

Стали известны кандидаты в руководство и члены комитетов Международной федерации гимнастики (FIG) на выборном конгрессе, который пройдет с 5 по 7 ноября 2021 года.

Россиянка Наталья Кузьмина – нынешняя глава технического комитета FIG по художественной гимнастике – будет переизбираться на эту должность. Ее соперницей станет египтянка Ноха Абу Шабана.

На пост президента FIG претендуют действующий глава Моринари Ватанабэ, который занимает этот пост с 2016 года, и президент Европейского гимнастического союза (UEG) азербайджанец Фарид Гаибов.

В выборах на должность вице-президента FIG участвует россиянин Василий Титов, который сейчас занимает этот пост. Его соперники – шесть человек, в том числе пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким, представляющая Беларусь. Из семи кандидатур будут выбраны три вице-президента.

Экс-гимнаст Дмитрий Андреев – кандидат в члены технического комитета FIG по мужской спортивной гимнастике. Двукратная олимпийская чемпионка Любовь Андрианова выдвинула свою кандидатуру на выборы членов техкома FIG по женской спортивной гимнастике.

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров баллотируется в члены техкома по прыжкам на батуте. Россиянка Ирина Никитина участвует в выборах в члены техкома по спортивной акробатике, Владислав Оскнер – по спортивной аэробике.

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