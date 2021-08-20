Узбекская судья о результатах художественной гимнастики на Олимпиаде: «Я российских девочек не обидела. Всего, что происходило в главном судейском корпусе, не знаю»

Судья из Узбекистана Талия Абдураманова, работавшая на личном турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, прокомментировала результаты соревнований.

Победу одержала израильтянка . Россиянка Дина Аверина несколько раз подавала протест на судейские оценки, но в итоге заняла второе место. Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в FIG за разъяснениями.

«Я, наверное, вам мало чем смогу помочь. Я была просто судьей в своей бригаде, оценивающей технику исполнения. И я российских девочек не обидела в судействе. А вот всего, что происходило в главном судейском корпусе, не знаю. Честно говоря, передо мной до сих пор стоит вопрос, как так получилось и почему.

Я тоже получила очень много неприятных и оскорбительных посланий после Олимпиады. Мне было очень обидно, я еще раз хочу сказать, что Дину и Арину в качестве судьи я оценила как лучших гимнасток Олимпиады.

Это все, что могу вам сказать. Думаю, никто из бригады не захочет давать какую-либо информацию, так как все получали угрозы и разные негативные послания после Олимпиады», – сказала Абдураманова.

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