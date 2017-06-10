Тина Канделаки: «Готовы пробовать всех олимпийцев, которые готовы быть ведущими телеканала. Аверины? Да, со всеми по этому поводу разговариваю»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о перспективах российских олимпийцев в качестве телеведущих.

В частности, Канделаки прокомментировала опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный перед Токио-2020. По данным ВЦИОМ, 97% россиян не знали ни одного российского олимпийца до начала Игр.

«Олимпиада закончилась, и я предложила: мы готовы пробовать всех олимпийцев, которые готовы быть ведущими телеканала, особенно для тех, у кого в Токио была финальная Олимпиада. Могут ли быть ведущими (Дина и Арина) Аверины? Да, я со всеми по этому поводу разговариваю.

Да, никто не знал спортсменов до Олимпиады, но начали следить по ходу. Сестер Авериных мало кто уверенно выговаривал. А накануне я пришла в салон, и у меня спрашивают: «Как там Дина и Арина?» Это дорогого стоит, если в таких местах обсуждают сестер Авериных», – сказала Канделаки.

Итоги Олимпиады на русском ТВ: манипуляции «Матч ТВ», лучший комментатор Токио-2020 и слишком много Губерниева