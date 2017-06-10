Ирина Винер: «С ошибкой Ашрам невозможно быть олимпийской чемпионкой. Это понимают все, кроме тех, кто политически подкован по отношению к России»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова ответила на слова Айелет Зуссман – тренера израильской гимнастки .

На Олимпиаде-2020 в Токио Ашрам победила, завоевала серебро. Тренер Ашрам высказалась о протестах россиян: «Это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать».

«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки не было ни одной золотой медали: ни на Гран-при, ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа да на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии – никогда.

В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду.

То, что Айелет рассказывает про белорусскую девочку в первой тройке, – я очень рада за нее. Она сделала меньшую ошибку с лентой, чем Арина, и заняла третье место. Мы по Горносько не поднимали никогда никаких вопросов. Я согласна с тренером (Зуссман), что все эти девочки должны были стоять на пьедестале, но просто немножко в другом порядке.

Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько – вторая, а Ашрам – третья. По именам – да, они все должны находиться на пьедестале.

Весь мир знает и понимает, что с такой ошибкой, как у Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой... Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России.

Много ведь есть таких, которые говорят, что победы России надоели. Какие ведь гимнастки 20 лет выигрывали? Барсукова, Кабаева, Чащина, Канаева, Кудрявцева, Мамун... Это звезды, которые побеждали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Кто может с ними сравниться? Никто», – сказала Винер-Усманова.

Почему Россия проиграла в художественной гимнастике. Объясняем по фактам

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