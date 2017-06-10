Тренер гимнастки Ашрам о протестах россиян: «Это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать»

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Айелет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, прокомментировала споры о судействе на Играх в Токио.

Ранее Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье, россиянки Дина и Арины Аверины заняли второе и четвертое места соответственно. Во время соревнований российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки.

– Встречались ли вы с тренерами российских близнецов Дины и Арины Авериных, которые оспаривали победу Линой?

– Нет, и это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Однако я встречалась с тренером Алины Горносько из Беларуси, которая заняла третье место. Против этого они (россияне) тоже протестовали, потому что Арина Аверина стала только четвертой. По-моему, все, кто стоял на пьедестале, должны были там быть, – сказала Зуссман.

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