Украинская судья: «Преимущество Ашрам перед россиянками в трудности тела было огромным, и они не смогли победить разницу за счет более чистого исполнения»

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная рассказала, почему израильская гимнастка Линой Ашрам набрала в личном многоборье на в Токио большую сумму баллов, чем россиянка Дина Аверина.

«Все решила именно трудность тела. Преимущество в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом.

А эта разница произошла в том, что раньше Линой крутила поворот в панше на полной стопе, и получала максимум 0,7 за него. А здесь – в булавах хороший был ракурс – было видно, насколько четко она скрутила четыре оборота на полупальце, и сразу получила 1 балл. Сразу ее оценка на 0,4 в каждом виде выросла.

Если у Дины Авериной в булавах максимальная сложность с телом была 4,8 (ей засчитали все, что она сделала), то Линой получила 5,5. Сразу же 0,7 только в булавах.

Дело не в исполнении, не в работе с предметом, не в артистизме и даже не в потере. За потерю ей сняли, и разница в исполнении – больше балла», – сказала Виноградная.

Почему Россия проиграла в художественной гимнастике. Объясняем по фактам

Говорят, что с потерей предмета золото не берут. Это не так: Дина Аверина теряла булаву на ЧМ-2019, но все равно выиграла многоборье