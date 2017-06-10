Украинская судья: «Преимущество Ашрам перед россиянками в трудности тела было огромным, и они не смогли победить разницу за счет более чистого исполнения»

Теги художественная гимнастика Олимпиада-2020 сборная России (художественная гимнастика) сборная Израиля (художественная гимнастика) Дина Аверина Линой Ашрам Лидия Виноградная Гимнастика

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная рассказала, почему израильская гимнастка Линой Ашрам набрала в личном многоборье на Олимпиаде в Токио большую сумму баллов, чем россиянка Дина Аверина.

«Все решила именно трудность тела. Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом.

А эта разница произошла в том, что раньше Линой крутила поворот в панше на полной стопе, и получала максимум 0,7 за него. А здесь – в булавах хороший был ракурс – было видно, насколько четко она скрутила четыре оборота на полупальце, и сразу получила 1 балл. Сразу ее оценка на 0,4 в каждом виде выросла.

Если у Дины Авериной в булавах максимальная сложность с телом была 4,8 (ей засчитали все, что она сделала), то Линой получила 5,5. Сразу же 0,7 только в булавах.

Дело не в исполнении, не в работе с предметом, не в артистизме и даже не в потере. За потерю ей сняли, и разница в исполнении – больше балла», – сказала Виноградная.

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Говорят, что с потерей предмета золото не берут. Это не так: Дина Аверина теряла булаву на ЧМ-2019, но все равно выиграла многоборье

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