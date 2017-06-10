Линой Ашрам: «До сих пор не осознаю, что могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Я не смотрю на результаты других, я была сосредоточена только на себе»

Израильская гимнастка Линой Ашрам прокомментировала свою победу на Олимпийских играх в Токио.

7 августа Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, серебро досталось россиянке Дине Авериной. В ходе соревнований российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки.

«До сих пор не осознаю, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Чтобы понять это, мне нужно время. Это что-то необычное. Для меня вернуться (домой) с таким результатом – самое большое счастье и гордость.

Я не смотрю на результаты других (сказала Ашрам в ответ на вопрос о протестах российской команды – Sports.ru), я была сосредоточена только на себе и на том, что должна была сделать. В конце концов я добилась своего результата и нет никого счастливее меня», – заявила израильская гимнастка.

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