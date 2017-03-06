Ирина Винер-Усманова: «Сегодняшнее судейство говорит о том, что художественная гимнастика себя изживает. Это диверсия – Россию убирают по всем статьям»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о судействе в финале личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.

Сегодня Дина Аверина завоевала серебро, ее сестра Арина заняла 4-е место. Россиянки остались без золота в этом виде программы впервые за 25 лет. Победу одержала из Израиля.

«Сегодняшнее судейство говорит о том, что художественная гимнастика себя как вид спорта изживает. Если не будут приняты меры необходимые, этот вид спорта вылетит из олимпийской семьи. Не может быть олимпийской чемпионки с такой оценкой. Это вопиющий факт, который войдет в историю, как и случай с Алексеем Немовым», – сказала Винер-Усманова.

«Завтрашний финал (в командном многоборье) тоже вызывает большие сомнения. Болгарская команда с ошибкой получила серьезные баллы и опередила Россию. Думаю, что и там есть такой вариант, чтобы была Болгария первая.

Получается, это диверсия – Россию убирают по всем статьям. Я никогда не была политизирована», – добавила глава ВФХГ.

Винер-Усманова также высказалась по поводу продолжения тренерской карьеры.

«Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования.

Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет», – цитирует тренера ТАСС.

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