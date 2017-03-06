Дина Аверина: «Первый мой вопрос Арине – останешься, чтобы сбылась мечта? Она сказала «нет», но это были эмоции»

Теги художественная гимнастика Олимпиада-2020 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина ТАСС Гимнастика

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, что ее сестра Арина не планирует продолжать спортивную карьеру. 

Сегодня Арина стала четвертой в финале многоборья на Олимпиаде в Токио. Дина завоевала серебро. 

«Первый вопрос мой – останешься, чтобы сбылась мечта? Она сказала нет, но это были эмоции. Ей здоровье позволяет остаться.

Я сказала: «Если ты останешься, я, может, тебя поддержу, но у меня проблемы со спиной, а если я откажусь, пожалуйста, иди к своей цели, борись до конца.

Если бы все было по плану – точно бы ушли. Может быть, на чемпионате мира в октябре только выступили», – сказала Дина Аверина

«У меня проблемы со спиной. Если позволит здоровье, то останусь», – цитирует Дину Аверину ТАСС. 

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