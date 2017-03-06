Светлана Хоркина: «Друзья, серебро – высокая награда. Чтобы побеждать, надо быть на несколько голов выше. Гимнастику научились делать многие»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике высказалась о серебре российской гимнастки в финале личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.

Сестра Дины – – заняла 4-е место. Россиянки остались без золота в этом виде программы впервые за 25 лет. Победу одержала из Израиля.

«Тяжело говорить, потому что только успокоилась. Очень тяжело. Ошибаться нельзя, очень многие научились делать гимнастику. Конечно, конкуренция просто невероятная, как у мальчиков в спортивной гимнастике. Побеждает тот, кто идет без помарок и у кого сильная программа.

Все равно я поздравляю нашу сборную по художественной гимнастике с серебром. Это высокая награда. Да, мы привыкли к золоту. Я уверена, что Ирина Александровна даст комментарий, где скажет: «Значит, так наработали». Друзья мои, серебряная медаль – высокая награда. Давайте поздравим Дину. Для меня Арина и Дина – одно целое. Конечно, жалко, что вторая сестренка без медали.

Очень тяжело говорить, для меня художественная гимнастика – родной вид спорта. Мы знаем, что протесты отклоняли. Чтобы побеждать, надо быть на несколько голов выше. Гимнастику научились делать многие.

С такой потерей, как у девочек из израильской команды... Олимпийским чемпионом нужно становиться без потерь таких, она допустила ошибку в ленте. Конечно, судейство оставляет желать лучшего. Олимпийский чемпион – он без падений, без потерь», – сказала Хоркина.

Дина и Арина Аверины проиграли Олимпиаду. Вот история близняшек, за которых мы так переживали