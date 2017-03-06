Ирина Винер: «Судейство на Олимпиаде было вопиющей несправедливостью. Это было просто позором художественной гимнастики»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Победу одержала израильтянка Линой Ашрам. Она на 0,15 балла опередила россиянку Дину Аверину.

«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали.

сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. , к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать.

Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде.

Это было просто позором художественной гимнастики», — сказала Винер-Усманова.