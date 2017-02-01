Гимнастка Мельникова о золоте Олимпиады: «Конечно, победа ребят нас вчера зарядила. Во-первых, это гордость, во вторых – хороший пример»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что вдохновляло команду во время выступлений в командном многоборье.

«В свой шанс поверили только после того, как закончили. После бревна было волнительно. Да, «чуйка» была хорошая, но после бревна стало немного не по себе. Но потом мы увидели, что выигрываем 0,8 балла после бревна, и более уверенно себя почувствовали», – сказала Мельникова.

Мы настолько все вложились, у нас уже мысли даже путаются, максимально эмоционально выложились. После квалификации, когда мы поняли, что все возможно, этот момент эмоционально очень давил. Конечно, победа ребят (мужской сборной России, также взявшей золото в многоборье – Sports.ru) нас вчера зарядила. Во-первых, это гордость, во вторых – хороший пример.

На прошлой Олимпиаде все было более эмоционально для меня – крики, шум трибун, все было более эмоционально. Там мне было 16 лет, здесь уже намного легче. 16-летняя Вика (Листунова) сейчас очень переживает, ее все успокаивают. Когда медаль за спиной, всегда легче выступать», – добавила гимнастка.

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