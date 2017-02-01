Байлс обняла Мельникову после падения россиянки в командном многоборье на Олимпиаде в Токио

Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симоне Байлс поддержала россиянку Ангелину Мельникову, которая упала, выполняя одно из упражнений командного многоборья на Олимпиаде в Токио.

Мельникова выступала на бревне, но соскочила со снаряда из-за неудачного приземления. После этого к ней подошла Байлс, и спортсменки обнялись. Сама американка не смогла продолжить участие, снявшись с турнира после опорного прыжка.

По итогам командного многоборья Мельникова в составе сборной России завоевала золото. У американской команды – серебро.

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