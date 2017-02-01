Байлс обняла Мельникову после падения россиянки в командном многоборье на Олимпиаде в Токио

Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симоне Байлс поддержала россиянку Ангелину Мельникову, которая упала, выполняя одно из упражнений командного многоборья на Олимпиаде в Токио.
Мельникова выступала на бревне, но соскочила со снаряда из-за неудачного приземления. После этого к ней подошла Байлс, и спортсменки обнялись. Сама американка не смогла продолжить участие, снявшись с турнира после опорного прыжка.
По итогам командного многоборья Мельникова в составе сборной России завоевала золото. У американской команды – серебро.
АААА! 🥇🥇🥇 Супердень России в Токио: три золота! Гимнастки и пловцы убрали США, мы покорили тхэквондо, медали в стрельбе. Счастливый онлайн Олимпиады
Какая драма в гимнастике! Байлз снялась из-за травмы, а наша Мельникова серьезно ошиблась на бревне 😱— Матч ТВ (@MatchTV) July 27, 2021
Американка поддержала Ангелину. Уважение к сопернику превыше всего 🙌
Лучшие девушки мировой гимнастики! pic.twitter.com/Eu9o0fa9Dr