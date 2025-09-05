  • Спортс
  • Светлана Журова: «Мне было бы интересно сыграть с Трампом в гольф. Если играть с учетом гандикапа, мы бы поборолись»
9

Светлана Журова: «Мне было бы интересно сыграть с Трампом в гольф. Если играть с учетом гандикапа, мы бы поборолись»

Светлана Журова заявила, что хотела бы сыграть в гольф с Дональдом Трампом.

«Когда Трамп в прошлый раз избирался на пост президента, предлагала ему сыграть в гольф — переплавить пушки на клюшки и сыграть раунд в гольф. Но он не ответил. Мне было бы интересно сыграть с Трампом в гольф. Не знаю, было бы ему интересно со мной играть или нет, потому что у него высокий гандикап, а у меня намного хуже. Но сам факт, все-таки я олимпийский чемпион.

Вижу, что когда Трамп был бизнесменом, позволял себе больше играть в гольф, а сейчас он меньше это делает. Любителям, которые играют в гольф, видны нюансы, что Трамп стал меньше уделять внимания гольфу. Это чувствуется. Но я еще меньше, чем он уделяю времени на это. Обычно играю на выходных, и то не всегда. Могу и месяц не играть в гольф.

Судья по гандикапу Трампа, не смогла бы его обыграть. Это априори понятно. По чистому счету точно не выиграла бы у Трампа. А если играть с учетом гандикапа, мы бы поборолись.

В гольфе справедливая система гандикапа. Если мы не играем на чистый счет, могу попробовать выиграть у Трампа.

Я его уже приглашала сыграть в России, и мое приглашение остается в силе, причем в том же контексте. У нас очень красивые поля, только надо сыграть до октября. В октябре Трампу будет холодновато играть — он же все-таки привык в теплых местах», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoДональд Трамп
logoСветлана Журова
