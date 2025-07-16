В Пестово прошел ежегодный турнир журнала «Гольф-клуб»

В Подмосковном Пестово успешно состоялся ежегодный турнир журнала «Гольф-клуб». Соревнования прошли по системе Stableford, позволяющей комфортно играть гольфистам разного уровня.

На поле вышли 125 игроков, отметила издатель и главный редактор журнала «Гольф-клуб» Мария Петрикова.

«Нестандартные флайты по пять человек, потому что <...> интерес к турниру очень-очень высокий. Мы имеем очень большой лист ожидания и хотим записать максимальное количество игроков, потому что всех их очень любим», – сказала Петрикова.

Турнир посетили многие известные личности. Так, легендарный российский хоккеист, олимпийский чемпион Игр-2018 Илья Ковальчук сказал, что игра в гольф позволяет хорошо провести время.

«Гольф — это хорошее общение, компания, погода и приятные люди. <..> Отдыхаешь, и есть небольшая физическая нагрузка», — отметил он.

По словам оперного певца Ильдара Абдразакова, гольф — это красивый вид спорта на природе, где можно насладиться свежим воздухом, общением с друзьями и получить положительные эмоции без стресса и напряжения. «Здесь такая игра, где каждый находит свой интерес», — отметил он.

Соревнование прошло при поддержке Министерства спорта РФ, Ассоциации гольфа России и Фонда Росконгресс.