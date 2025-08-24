Дональд Трамп в сентябре посетит турнир серии PGA Tour по гольфу
Президент США Дональд Трамп посетит турнир по гольфу Ryder Cup, который пройдет 26–28 сентября в Нью-Йорке.
Соревнования входят в серию PGA Tour.
«По приглашению PGA Tour я буду там на турнире в пятницу!», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.
«Он любит гольф больше, чем деньги». Узнать Дональда Трампа через главную страсть его жизни
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Truth Social
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости