Турнир журнала «Гольф-клуб» состоится 12 июля – аншлаг среди участников был собран еще в мае

В ближайшую субботу, 12 июля, в «Пестово» состоится турнир журнала «Гольф-клуб», единственного в России издания про гольф.

Соревнование посвящено второму дню рождения журнала.

Организаторы сообщили о полной регистрации участников еще в начале мая, за два месяца до турнира. Такой ажиотаж подтверждает статус турнира как одного из главных летних событий в мире российского гольфа.

Ключевые факты о турнире:

• В прошлом году участие приняли свыше 120 человек, включая всемирно известного оперного певца Ильдара Абдразакова,

• Турнир пройдет по системе Stableford, позволяющей комфортно играть гольфистам разного уровня,

• Победители получат 18 уникальных хрустальных кубков ручной работы от компании Avdeev Crystal,

• Награды будут вручаться в мужском, женском зачетах и специальных номинациях.

Программа мероприятия включает:

1. Основной турнир по системе Stableford

2. Деловую программу для участников

3. Развлекательные активности:

• Уроки по гольфу от профессиональных инструкторов

• Экскурсии на гольф-карах по территории клуба

• Музыкальный вечер для гостей

«Я рада, что турнир вызывает такой интерес у игроков. В этом году мы сохранили все лучшие элементы прошлого сезона и добавили новые форматы, чтобы мероприятие стало по-настоящему незабываемым», – прокомментировала издатель и главный редактор журнала «Гольф-клуб» Мария Петрикова.

Престижное соревнование пройдет при поддержке ведущих отраслевых ассоциаций и люксовых брендов.

Организаторы и партнеры турнира 2025:

– Генеральный партнер: Avdeev Crystal (эксклюзивные хрустальные кубки для победителей)

– Официальные партнеры: Xfit, AFS, Технологии роскоши, Greats, TRAVELPARK,

– Часовой партнер: мануфактура Konstantin Chaykin

– Ювелирный партнер: студия Bicarat

– Медицинский партнер: MedFriends clinic

– Коммуникационный партнер: ИД Коммерсантъ

При поддержке:

– Министерства спорта Российской Федерации

– Ассоциации гольфа России

– Фонда Росконгресс

Информационные партнеры:

– Гольф-календарь GreenFee

– Портал Golf.ru

– Indoor TV

– Posta magazine

Контакт издателя и главного редактора:

+7 910 204 0048 Петрикова Мария Владимировна