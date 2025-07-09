Турнир журнала «Гольф-клуб» состоится 12 июля – аншлаг среди участников был собран еще в мае
В ближайшую субботу, 12 июля, в «Пестово» состоится турнир журнала «Гольф-клуб», единственного в России издания про гольф.
Соревнование посвящено второму дню рождения журнала.
Организаторы сообщили о полной регистрации участников еще в начале мая, за два месяца до турнира. Такой ажиотаж подтверждает статус турнира как одного из главных летних событий в мире российского гольфа.
Ключевые факты о турнире:
• В прошлом году участие приняли свыше 120 человек, включая всемирно известного оперного певца Ильдара Абдразакова,
• Турнир пройдет по системе Stableford, позволяющей комфортно играть гольфистам разного уровня,
• Победители получат 18 уникальных хрустальных кубков ручной работы от компании Avdeev Crystal,
• Награды будут вручаться в мужском, женском зачетах и специальных номинациях.
Программа мероприятия включает:
1. Основной турнир по системе Stableford
2. Деловую программу для участников
3. Развлекательные активности:
• Уроки по гольфу от профессиональных инструкторов
• Экскурсии на гольф-карах по территории клуба
• Музыкальный вечер для гостей
«Я рада, что турнир вызывает такой интерес у игроков. В этом году мы сохранили все лучшие элементы прошлого сезона и добавили новые форматы, чтобы мероприятие стало по-настоящему незабываемым», – прокомментировала издатель и главный редактор журнала «Гольф-клуб» Мария Петрикова.
Престижное соревнование пройдет при поддержке ведущих отраслевых ассоциаций и люксовых брендов.
Организаторы и партнеры турнира 2025:
– Генеральный партнер: Avdeev Crystal (эксклюзивные хрустальные кубки для победителей)
– Официальные партнеры: Xfit, AFS, Технологии роскоши, Greats, TRAVELPARK,
– Часовой партнер: мануфактура Konstantin Chaykin
– Ювелирный партнер: студия Bicarat
– Медицинский партнер: MedFriends clinic
– Коммуникационный партнер: ИД Коммерсантъ
При поддержке:
– Министерства спорта Российской Федерации
– Ассоциации гольфа России
– Фонда Росконгресс
Информационные партнеры:
– Гольф-календарь GreenFee
– Портал Golf.ru
– Indoor TV
– Posta magazine
Контакт издателя и главного редактора:
+7 910 204 0048 Петрикова Мария Владимировна