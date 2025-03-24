Тайгер Вудс встречается с бывшей женой Дональда Трампа-младшего
Американский гольфист Тайгер Вудс подтвердил роман с Ванессой Трамп, бывшей женой Дональда Трампа-младшего.
Спортсмен опубликовал в соцсети совместные фото с возлюбленной.
«Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом! Мы с нетерпением ждем нашего совместного путешествия в жизни», – написал Вудс.
47-летняя Ванесса в период с 2005-го по 2018-й была замужем за Трампом-младшим, сыном действующего президента США.
Тайгеру 49 лет, он 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». В 2019-м Трамп-старший наградил его Президентской медалью Свободы.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Тайгера Вудса
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