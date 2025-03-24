Тайгер Вудс встречается с бывшей женой Дональда Трампа-младшего

Американский гольфист Тайгер Вудс подтвердил роман с Ванессой Трамп, бывшей женой Дональда Трампа-младшего.

Спортсмен опубликовал в соцсети совместные фото с возлюбленной.

«Любовь витает в воздухе, и жизнь становится лучше, когда ты рядом! Мы с нетерпением ждем нашего совместного путешествия в жизни», – написал Вудс.

47-летняя Ванесса в период с 2005-го по 2018-й была замужем за Трампом-младшим, сыном действующего президента США.

Тайгеру 49 лет, он 15-кратный победитель турниров «Мэйджор». В 2019-м Трамп-старший наградил его Президентской медалью Свободы.

«Он любит гольф больше, чем деньги». Узнать Дональда Трампа через главную страсть его жизни

Гиперсексуальность – не бешеная привлекательность, а болезнь (почти). Сгубила карьеру Тайгера Вудса