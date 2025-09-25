  • Спортс
«Лига будущих чемпионов»: побед добились Анастасия Сухова и Алина Акимжанова, состоялся матч юниорских сборных России и Беларуси

В Московской области на полях клуба «Дмитров Гольф Резорт» состоялись VIII международные соревнования «Лига будущих чемпионов» (ежегодная серия детских турниров по гольфу, направленная на развитие молодежного спорта в Московской области и за ее пределами).

Главным событием турнира стал первый в истории официальный матч между юниорскими сборными России и Беларуси. Победа в нем определялась по сумме пяти лучших результатов из девяти участников каждой национальной команды.

Со счетом 101:86 победу одержала белорусская команда. Переходящий кубок матчевой встречи будет храниться у белорусской стороны до следующей встречи.

«Второй год подряд турнир «Лига будущих чемпионов» выходит на международный уровень, и мы горды, что смогли организовать первый официальный матч с братской Белоруссией. Это бесценный опыт для юных спортсменов и важный шаг в развитии гольфа в регионе. Несмотря на спортивный результат, главная победа – это укрепление дружеских связей и духа здорового соперничества», – отмечается в сообщении организаторов турнира.

​В личном зачете среди юниоров, где подсчет очков велся по системе с учетом гандикапа, победу отпраздновала Анастасия Сухова, набравшая 23 очка. Второе и третье места с результатом в 22 очка разделили Ева Браславская и Анна Ермашова. В номинации «Лучший счет гросс» (без учета гандикапа) победила Алина Акимжанова (14 очков).

Опубликовано: Sports
Источник: Golf.ru
