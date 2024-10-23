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275 гольфисток подписали письмо с просьбой отстранить от женских соревнований трансгендера Хейли Дэвидсон

275 гольфисток выступили против участия трансгендера в женских соревнованиях.

Спортсменки направили в Женскую профессиональную ассоциацию гольфа (LPGA), Ассоциацию гольфа США и Международную федерацию гольфа письмо с просьбой отстранить Хейли Дэвидсон.

Дэвидсон участвует в квалификационных соревнованиях и стремится попасть на турниры-мейджоры. Она, будучи мужчиной, перенесла операцию по смене пола в 2021 году. 

В настоящее время LPGA допускает к соревнованиям игроков, сменивших пол.

«Существуют различия между полами, которые особенно влияют на наш вид спорта. Тем не менее, LPGA продолжает пропагандировать политику, которая позволяет спортсменам-мужчинам проходить квалификацию, соревноваться и побеждать в женских турнирах.

Даже несмотря на то, что несколько национальных и международных спортивных органов и законодательных собраний штатов все чаще отвергают эту несправедливую политику, наносящую вред спортсменкам.

Преимущество мужчин во владении мячом оценивается примерно в 30%, это огромная разница в контексте спорта. Анатомические различия между мужчинами и женщинами влияют на скорость удара клюшкой и регулирующую согласованность при контакте с мячом.

У женщин средняя частота сердечных сокращений выше, и они сталкиваются с большими физиологическими нагрузками во время игры. Анатомические различия не устраняются подавлением мужского тестостерона.

Нет способа превратить мужчину в женщину. Быть женщиной не приравнивается к тому, чтобы быть мужчиной с пониженной силой», – говорится в письме, подписанном спортсменками. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Express.co.uk
IGF
LPGA Tour
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