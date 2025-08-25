  • Спортс
  • Гольф
  • Новости
  • Первые места в старших группах Первенства России по гольфу завоевали игроки из Московской области
0

Первые места в старших группах Первенства России по гольфу завоевали игроки из Московской области

Состоялось Первенство России по гольфу-2025, где разыгрывались призовые места в трех возрастных группах (старшая: 17-18 лет; средняя: 15-16 лет; младшая: 10-14 лет). 

Турнир на поле гольф-клуба Strawberry Fields проходил в формате игры на счет ударов (три игровых раунда по 18 лунок). 

Резльтаты: 

Юниоры, старшая группа: 1 – Антропенко Елисей (Московская область), 2 – Коносов Петр, 3 – Пучков Марк (Московская область). 

Юниорки, старшая группа: 1 – Молоканова Алиса (Московская область), 2 – Добролович София, 3 – Маилян Мария (Московская область). 

Юноши: 1 – Шаяхметов Егор, 2 – Грачев Савелий (Московская область), 3 – Акатнов Владислав. 

Девушки: 1 – Булычева Дарья, 2 – Милицына Анна, 3 – Меринова Василиса. 

Мальчики: 1 – Корниенко Виктор, 2 – Пономарев Глеб, 3 – Шульце Иван (Московская область). 

Девочки: 1 – Гриднева Мария, 2 – Жуковская Таисия, 3 – Акимжанова Алина. 

Успешное выступление гольфистов из Московской области прокомментировал первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич: «Игроки сборной Московской области на Первенстве России 2025 продемонстрировали высочайший уровень мастерства и беспримерный дух, увенчав свои выступления золотом, серебром и бронзой! Это блистательный и триумфальный финиш наших юниоров, который навсегда войдёт в историю регионального спорта.

Наши спортсмены боролись до последнего, проявив невероятный класс и боевой дух. В их копилке – шесть заслуженных медалей, среди которых две самые ценные – золотые. Мы гордимся вами безмерно! Вы не просто завоевали призы – вы проявили истинную силу характера, стальной воли и жажды победы.

Эти успехи – результат совместных усилий не только спортсменов, но и тренеров, наставников, родителей, а также всей Федерации гольфа Московской области. Пусть в сердце каждого из вас горит огонь стремления к новым вершинам! Желаем вам энергии, терпения и стойкости на пути к новым громким триумфам!».

Опубликовано: Sports
Источник: Федерация гольфа Московской области
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гольф в Telegram
Главные новости
Дональд Трамп в сентябре посетит турнир серии PGA Tour по гольфу
24 августа, 19:55
В Японии перенесли турнир по гольфу из-за появления медведя на поле
2320 июля, 09:56
Журова предлагала Трампу сыграть в гольф: «Написала ему в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки». Он не отреагировал, но предложение осталось в силе»
4913 июля, 16:32
«Гольф может быть опасным видом спорта». Трамп сообщил, что Уиткоффа укусил лебедь во время игры
4526 мая, 07:12Фото
Тайгер Вудс встречается с бывшей женой Дональда Трампа-младшего
3224 марта, 06:30
«Не уверена, что Трамп сможет поучаствовать, но если согласится, то Путину придется в гольф с ним сыграть». Журова о матчах НХЛ и КХЛ
320 марта, 06:09
Адам Сэндлер с клюшкой в тизере-трейлере «Счастливчика Гилмора 2». Премьера – 25 июля
18 марта, 13:40Кино
275 гольфисток подписали письмо с просьбой отстранить от женских соревнований трансгендера Хейли Дэвидсон
523 октября 2024, 20:24
Российский гольфист впервые в истории прошел на этап PGA Tour – этого добился Егор Ерошенко
23 октября 2024, 12:59
Минпросвещения об исключении гольфа из программы: «Были проанализированы ресурсные возможности школ, запросы учеников, родителей и учителей»
1020 сентября 2024, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Московской области пройдет с 26 по 29 августа в ГК «Агаларов»
14 августа, 11:02
Ерошенко и Прохорова защитили титулы чемпионов России по гольфу
4 августа, 09:56
Московская область оформила золотой дубль на первом командном чемпионате России по гольфу
26 июля, 20:40
В Пестово прошел ежегодный турнир журнала «Гольф-клуб»
16 июля, 12:18
Турнир журнала «Гольф-клуб» состоится 12 июля – аншлаг среди участников был собран еще в мае
9 июля, 18:54
Открыта регистрация на первенство и чемпионат Московской области – крупнейшие гольф-турниры года в регионе
4 июня, 11:29
Малахова и Пегова успешно выступили на международном турнире в Мадриде
31 мая, 20:36
Гольфистка Гусева прошла второй раунд JM Eagle LA Championship с результатом «-5»
20 апреля, 15:36
«Акрон Холдинг» занял третье место в «Кубке Континентальной гольф-лиги-2024»
23 сентября 2024, 15:26Фото
Итоги Первенства Московской области среди юниоров – турнир прошел в трех возрастных категориях
18 августа 2024, 11:11