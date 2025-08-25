Первые места в старших группах Первенства России по гольфу завоевали игроки из Московской области

Состоялось Первенство России по гольфу-2025, где разыгрывались призовые места в трех возрастных группах (старшая: 17-18 лет; средняя: 15-16 лет; младшая: 10-14 лет).

Турнир на поле гольф-клуба Strawberry Fields проходил в формате игры на счет ударов (три игровых раунда по 18 лунок).

Резльтаты:

Юниоры, старшая группа: 1 – Антропенко Елисей (Московская область), 2 – Коносов Петр, 3 – Пучков Марк (Московская область).

Юниорки, старшая группа: 1 – Молоканова Алиса (Московская область), 2 – Добролович София, 3 – Маилян Мария (Московская область).

Юноши: 1 – Шаяхметов Егор, 2 – Грачев Савелий (Московская область), 3 – Акатнов Владислав.

Девушки: 1 – Булычева Дарья, 2 – Милицына Анна, 3 – Меринова Василиса.

Мальчики: 1 – Корниенко Виктор, 2 – Пономарев Глеб, 3 – Шульце Иван (Московская область).

Девочки: 1 – Гриднева Мария, 2 – Жуковская Таисия, 3 – Акимжанова Алина.

Успешное выступление гольфистов из Московской области прокомментировал первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич: «Игроки сборной Московской области на Первенстве России 2025 продемонстрировали высочайший уровень мастерства и беспримерный дух, увенчав свои выступления золотом, серебром и бронзой! Это блистательный и триумфальный финиш наших юниоров, который навсегда войдёт в историю регионального спорта.

Наши спортсмены боролись до последнего, проявив невероятный класс и боевой дух. В их копилке – шесть заслуженных медалей, среди которых две самые ценные – золотые. Мы гордимся вами безмерно! Вы не просто завоевали призы – вы проявили истинную силу характера, стальной воли и жажды победы.

Эти успехи – результат совместных усилий не только спортсменов, но и тренеров, наставников, родителей, а также всей Федерации гольфа Московской области. Пусть в сердце каждого из вас горит огонь стремления к новым вершинам! Желаем вам энергии, терпения и стойкости на пути к новым громким триумфам!».