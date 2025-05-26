«Гольф может быть опасным видом спорта». Трамп сообщил, что Уиткоффа укусил лебедь во время игры
Дональд Трамп сообщил, что его друга укусил лебедь во время игры в гольф.
Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.
«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта! Моего друга укусили в Бедминстере», – заявил Трамп и опубликовал снимок лебедя, напавшего на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
В Бедминстере, штат Нью-Джерси, расположен гольф-клуб Трампа. В мае также сообщалось, что компания The Trump Organization планирует к 2029 году создать во Вьетнаме гольф-проект с общим объемом инвестиций в 1,5 млрд долларов.
«Он любит гольф больше, чем деньги». Узнать Дональда Трампа через главную страсть его жизни
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
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