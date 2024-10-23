Российский гольфист впервые в истории прошел на этап PGA Tour – этого добился Егор Ерошенко
Российский гольфист Егор Ерошенко получил право на участие в этапе PGA Tour.
Он стал первым спортсменом из России, который достиг такого уровня.
В понедельник, 21 октября, Ерошенко занял первое место в квалификационном турнире Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier. Победу ему обеспечил впечатляющий результат -6 за 18 лунок.
«Я всегда стремился попасть в тур и сыграть турнир PGA Tour. Во время раунда не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Я просто играл, находился в моменте и пытался сделать как можно больше бёрди во время игры.
Было достаточно ветрено, условия игры были тяжелые, поэтому я, конечно, подразумевал, что не будет запредельных счетов. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим», – сказал Ерошенко.
Ерошенко сыграет на PGA TOUR Butterfield Bermuda Championship, который состоится 14-17 ноября. Призовой фонд турнира составит 6,9 миллиона долларов.
Отметим, что Ерошенко представляет команду Московской области.
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