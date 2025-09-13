Кубок России по гольфу выиграли Алиса Молоканова из Московской области и Артем Филаткин из Москвы

В гольф-клубе Петергоф состоялся Кубок России по гольфу, один из ключевых национальных турниров сезона (8-12 сентября).

В мужском разряде победу одержал Артем Филаткин (Москва), второе место занял Сергей Нечаев (Москва), на третью трочку поднялся Матвей Кармолин из Московской области.

В женском разряде титул завоевала Алиса Молоканова, представляющая Московскую область. Второе место заняла Варвара Неклюдова (Москва), третье – Василиса Меринова (Санкт-Петербург).

Как отмечает Golf.ru , Алиса Молоканова – восходящая звезда российского гольфа, которая быстро прогрессирует на международной арене. В марте 2024 года она впервые попала в мировой любительский рейтинг WAGR на 2987-е место, а к январю 2025 года уже поднялась на 119-ю строчку. На сегодняшний день в ее активе 6 побед и 11 финишей в топ-10.

Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич заявил: «Алиса еще раз доказывает, что является олимпийской надеждой российского гольфа. Федерация гольфа Московской области приложит все усилия для того, чтобы Алиса и дальше могла совершенствоваться и играть на лучших полях мира».

Впереди гольфистов ждет командное первенство России.