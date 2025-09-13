  • Спортс
  • Гольф
  • Новости
  • Кубок России по гольфу выиграли Алиса Молоканова из Московской области и Артем Филаткин из Москвы
0

Кубок России по гольфу выиграли Алиса Молоканова из Московской области и Артем Филаткин из Москвы

В гольф-клубе Петергоф состоялся Кубок России по гольфу, один из ключевых национальных турниров сезона (8-12 сентября). 

В мужском разряде победу одержал Артем Филаткин (Москва), второе место занял Сергей Нечаев (Москва), на третью трочку поднялся Матвей Кармолин из Московской области. 

В женском разряде титул завоевала Алиса Молоканова, представляющая Московскую область. Второе место заняла Варвара Неклюдова (Москва), третье – Василиса Меринова (Санкт-Петербург). 

Как отмечает Golf.ru, Алиса Молоканова – восходящая звезда российского гольфа, которая быстро прогрессирует на международной арене. В марте 2024 года она впервые попала в мировой любительский рейтинг WAGR на 2987-е место, а к январю 2025 года уже поднялась на 119-ю строчку. На сегодняшний день в ее активе 6 побед и 11 финишей в топ-10.

Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич заявил: «Алиса еще раз доказывает, что является олимпийской надеждой российского гольфа. Федерация гольфа Московской области приложит все усилия для того, чтобы Алиса и дальше могла совершенствоваться и играть на лучших полях мира».

Впереди гольфистов ждет командное первенство России.

Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гольф в Telegram
Главные новости
Светлана Журова: «Мне было бы интересно сыграть с Трампом в гольф. Если играть с учетом гандикапа, мы бы поборолись»
95 сентября, 15:12
Дональд Трамп в сентябре посетит турнир серии PGA Tour по гольфу
24 августа, 19:55
В Японии перенесли турнир по гольфу из-за появления медведя на поле
2320 июля, 09:56
Журова предлагала Трампу сыграть в гольф: «Написала ему в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки». Он не отреагировал, но предложение осталось в силе»
4913 июля, 16:32
«Гольф может быть опасным видом спорта». Трамп сообщил, что Уиткоффа укусил лебедь во время игры
4526 мая, 07:12Фото
Тайгер Вудс встречается с бывшей женой Дональда Трампа-младшего
3224 марта, 06:30
«Не уверена, что Трамп сможет поучаствовать, но если согласится, то Путину придется в гольф с ним сыграть». Журова о матчах НХЛ и КХЛ
320 марта, 06:09
Адам Сэндлер с клюшкой в тизере-трейлере «Счастливчика Гилмора 2». Премьера – 25 июля
18 марта, 13:40Кино
275 гольфисток подписали письмо с просьбой отстранить от женских соревнований трансгендера Хейли Дэвидсон
523 октября 2024, 20:24
Российский гольфист впервые в истории прошел на этап PGA Tour – этого добился Егор Ерошенко
23 октября 2024, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
24 сентября в Дмитрове пройдет турнир «Лиги будущих чемпионов»
9 сентября, 14:42
Егор Ерошенко и Нина Пегова выиграли чемпионат Московской области по гольфу
30 августа, 19:23
Первые места в старших группах Первенства России по гольфу завоевали игроки из Московской области
25 августа, 16:41
Чемпионат Московской области пройдет с 26 по 29 августа в ГК «Агаларов»
14 августа, 11:02
Ерошенко и Прохорова защитили титулы чемпионов России по гольфу
4 августа, 09:56
Московская область оформила золотой дубль на первом командном чемпионате России по гольфу
26 июля, 20:40
В Пестово прошел ежегодный турнир журнала «Гольф-клуб»
16 июля, 12:18
Турнир журнала «Гольф-клуб» состоится 12 июля – аншлаг среди участников был собран еще в мае
9 июля, 18:54
Открыта регистрация на первенство и чемпионат Московской области – крупнейшие гольф-турниры года в регионе
4 июня, 11:29
Малахова и Пегова успешно выступили на международном турнире в Мадриде
31 мая, 20:36