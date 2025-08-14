Чемпионат Московской области пройдет с 26 по 29 августа в ГК «Агаларов»

Московская областная федерация гольфа с 26 по 29 августа проведет чемпионат Московской области.

Турнир пройдет на поле Агаларов Гольф и Кантри Клуба.

В программу турнира включено специальное мероприятие в формате Pro-Am – командный турнир с участием профессиональных игроков и любителей.

Заявки на участие в чемпионате принимаются до 18:00 по московскому времени 20 августа.

Программа турнира:

26 августа

09.00-16.00 – Тренировочный раунд

27 августа

09.00-12.00 – Тренировочный раунд, комиссия по допуску соревнований, заседание ГСК

12.00 – Турнир Pro-Am

28 августа

10.00-18.00 – Первый раунд соревнования

18.00-19.00 – Подведение предварительных итогов первого раунда соревнований.

29 августа

10.00-18.00 – Финальный раунд соревнований

18.00-19.00 – Подведение итогов, официальное закрытие и награждение