0

Чемпионат Московской области пройдет с 26 по 29 августа в ГК «Агаларов»

Московская областная федерация гольфа с 26 по 29 августа проведет чемпионат Московской области. 

Турнир пройдет на поле Агаларов Гольф и Кантри Клуба.

В программу турнира включено специальное мероприятие в формате Pro-Am – командный турнир с участием профессиональных игроков и любителей. 

Заявки на участие в чемпионате принимаются до 18:00 по московскому времени 20 августа. 

Программа турнира: 

26 августа 
09.00-16.00 – Тренировочный раунд

27 августа
09.00-12.00 – Тренировочный раунд, комиссия по допуску соревнований, заседание ГСК
12.00 – Турнир Pro-Am

28 августа
10.00-18.00 – Первый раунд соревнования
18.00-19.00 – Подведение предварительных итогов первого раунда соревнований.

29 августа
10.00-18.00 – Финальный раунд соревнований
18.00-19.00 – Подведение итогов, официальное закрытие и награждение

