Чемпионат Московской области пройдет с 26 по 29 августа в ГК «Агаларов»
Московская областная федерация гольфа с 26 по 29 августа проведет чемпионат Московской области.
Турнир пройдет на поле Агаларов Гольф и Кантри Клуба.
В программу турнира включено специальное мероприятие в формате Pro-Am – командный турнир с участием профессиональных игроков и любителей.
Заявки на участие в чемпионате принимаются до 18:00 по московскому времени 20 августа.
Программа турнира:
26 августа
09.00-16.00 – Тренировочный раунд
27 августа
09.00-12.00 – Тренировочный раунд, комиссия по допуску соревнований, заседание ГСК
12.00 – Турнир Pro-Am
28 августа
10.00-18.00 – Первый раунд соревнования
18.00-19.00 – Подведение предварительных итогов первого раунда соревнований.
29 августа
10.00-18.00 – Финальный раунд соревнований
18.00-19.00 – Подведение итогов, официальное закрытие и награждение