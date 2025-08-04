0

Ерошенко и Прохорова защитили титулы чемпионов России по гольфу

В Екатеринбурге состоялся чемпионат России по гольфу.

Впервые за 34-летнюю историю соревнование прошло за пределами Москвы. На полях гольф-клуба «Пайн Крик» состязались 80 сильнейших спортсменов из 8 регионов страны.

В мужском зачете титул чемпиона России завоевал Егор Ерошенко (тренер – Николай Афанасьев). Благодаря золоту в личном зачете он оформил золотой дубль: в середине июля Ерошенко также стал победителем в командном чемпионате России. Теперь в коллекции Ерошенко четыре титула чемпиона России. 

В женском зачете чемпионский титул защитила Екатерина Прохорова (Москва). Серебряную медаль завоевала представительница Московской области Анна Шульце.

Успехи гольфистов из Московской области прокомментировал первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич: «Очень рад за Егора Ерошенко, который второй год подряд и четвертый в карьере взял титул чемпиона России, причем два раза подряд на разных полях. Это говорит о силе Егора, его умении читать любое поле. Также отмечу блестящее выступление Анны Шульце, которая в тяжелой борьбе взяла серебро в женском зачете. Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звездами гольфа, а значит — мы усилим состав и будем настроены на новые победы». 

Мужчины

1. Егор Ерошенко — «-4» (76-71-68-69)
2. Владимир Осипов — «+1» (76-69-74-70)
3. Даниил Ромашкин — «+3» (72-74-72-73)

Женщины

1. Екатерина Прохорова — «+5» (71-74-77-71)
2. Анна Шульце — «+10» (71-72-77-78)
3. Александра Чекалина — «+14» (76-78-75-73)

Опубликовано: Sports
Источник: Федерация гольфа Московской области
открытый чемпионат России
Ассоциация гольфа России
