24 сентября в Дмитрове пройдет турнир «Лиги будущих чемпионов»
24 сентября в клубе «Дмитров Гольф Резорт» пройдет VIII турнир «Лига будущих чемпионов».
В восьмой раз лучшие юные гольфисты России соберутся на полях премиального клуба «Дмитров Гольф Резорт», чтобы побороться за звание сильнейшего в одном из самых престижных детско-юношеских турниров страны.
VIII турнир «Лига будущих чемпионов» – это:
• Состав участников до 14 лет: в соревнованиях поучаствуют самые талантливые мальчики и девочки в различных возрастных категориях, уже заявившие о себе на гольф-арене Московской области.
• Соревнования пройдут на одном из лучших 9-луночных гольф-полей России, что гарантирует честную и зрелищную борьбу.
• Старт новым звездам: «Лига будущих чемпионов» по праву считается кузницей кадров отечественного гольфа.
Место проведения: Московская область, Дмитровский район, клуб «Дмитров Гольф Резорт».
Контакт для записи на турнир: +79162491107 – Вера Новицкая.