24 сентября в Дмитрове пройдет турнир «Лиги будущих чемпионов»

24 сентября в клубе «Дмитров Гольф Резорт» пройдет VIII турнир «Лига будущих чемпионов».

В восьмой раз лучшие юные гольфисты России соберутся на полях премиального клуба «Дмитров Гольф Резорт», чтобы побороться за звание сильнейшего в одном из самых престижных детско-юношеских турниров страны.

VIII турнир «Лига будущих чемпионов» – это:

• Состав участников до 14 лет: в соревнованиях поучаствуют самые талантливые мальчики и девочки в различных возрастных категориях, уже заявившие о себе на гольф-арене Московской области.

• Соревнования пройдут на одном из лучших 9-луночных гольф-полей России, что гарантирует честную и зрелищную борьбу.

• Старт новым звездам: «Лига будущих чемпионов» по праву считается кузницей кадров отечественного гольфа. 

Место проведения: Московская область, Дмитровский район, клуб «Дмитров Гольф Резорт». 

Контакт для записи на турнир: +79162491107 – Вера Новицкая. 

