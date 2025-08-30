0

Егор Ерошенко и Нина Пегова выиграли чемпионат Московской области по гольфу

Егор Ерошенко и Нина Пегова выиграли чемпионат Московской области по гольфу.

29 августа в Agalarov Golf & Country Club завершился турнир «ЛИГА СТАВОК — Чемпионат Московской области 2025» по гольфу.

В соревнованиях приняли участие 100 сильнейших гольфистов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Ленинградской, Краснодарской, Красноярской и Свердловской областей. 

Абсолютным чемпионом соревнования стал Егор Ерошенко – четырехкратный чемпион России и победитель командного чемпионата России. Тем самым, он собрал все главные российские титулы за один сезон. В финальный день Егор показал результат «минус 1», что принесло ему победу и чек на один миллион рублей призовых.

Второе место занял Алексей Карасев, Давид Нагиев – третий.

В женском зачете победу одержала Нина Пегова, Александра Чекалина – 2-я, Варвара Неклюдова – 3-я.

«Сегодня, и в этом наша гордость, в турнире участвуют лучшие гольфисты страны. Так, получилось, что здесь их собралось даже больше, чем на чемпионате России. Для нас это большая честь. 30 человек с плюсовым гандикапом! Состав просто невероятный. Все видели, что борьба шла до последней лунки.

Хочется пожелать, чтобы все соревнования в России были такие, как наш сегодняшний турнир, который мы считаем лучшим в стране на сегодняшний день», — заявил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области, заместитель начальника Управления по общественным проектам Президента России Алексей Жарич.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Golf.ru
Нина Пегова
Варвара Неклюдова
Егор Ерошенко
Давид Нагиев
Алексей Карасев
Александра Чекалина
чемпионат Московской области
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гольф в Telegram
Материалы по теме
Малахова и Пегова успешно выступили на международном турнире в Мадриде
31 мая, 20:36
Замминистра спорта Никитин: «Законодательство должно быть приведено в соответствие с кодексом WADA в кратчайшие возможные сроки»
421 мая, 11:06
Гольфистка Гусева прошла второй раунд JM Eagle LA Championship с результатом «-5»
20 апреля, 15:36
Главные новости
Дональд Трамп в сентябре посетит турнир серии PGA Tour по гольфу
24 августа, 19:55
В Японии перенесли турнир по гольфу из-за появления медведя на поле
2320 июля, 09:56
Журова предлагала Трампу сыграть в гольф: «Написала ему в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки». Он не отреагировал, но предложение осталось в силе»
4913 июля, 16:32
«Гольф может быть опасным видом спорта». Трамп сообщил, что Уиткоффа укусил лебедь во время игры
4526 мая, 07:12Фото
Тайгер Вудс встречается с бывшей женой Дональда Трампа-младшего
3224 марта, 06:30
«Не уверена, что Трамп сможет поучаствовать, но если согласится, то Путину придется в гольф с ним сыграть». Журова о матчах НХЛ и КХЛ
320 марта, 06:09
Адам Сэндлер с клюшкой в тизере-трейлере «Счастливчика Гилмора 2». Премьера – 25 июля
18 марта, 13:40Кино
275 гольфисток подписали письмо с просьбой отстранить от женских соревнований трансгендера Хейли Дэвидсон
523 октября 2024, 20:24
Российский гольфист впервые в истории прошел на этап PGA Tour – этого добился Егор Ерошенко
23 октября 2024, 12:59
Минпросвещения об исключении гольфа из программы: «Были проанализированы ресурсные возможности школ, запросы учеников, родителей и учителей»
1020 сентября 2024, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Первые места в старших группах Первенства России по гольфу завоевали игроки из Московской области
25 августа, 16:41
Чемпионат Московской области пройдет с 26 по 29 августа в ГК «Агаларов»
14 августа, 11:02
Ерошенко и Прохорова защитили титулы чемпионов России по гольфу
4 августа, 09:56
Московская область оформила золотой дубль на первом командном чемпионате России по гольфу
26 июля, 20:40
В Пестово прошел ежегодный турнир журнала «Гольф-клуб»
16 июля, 12:18
Турнир журнала «Гольф-клуб» состоится 12 июля – аншлаг среди участников был собран еще в мае
9 июля, 18:54
Открыта регистрация на первенство и чемпионат Московской области – крупнейшие гольф-турниры года в регионе
4 июня, 11:29
Малахова и Пегова успешно выступили на международном турнире в Мадриде
31 мая, 20:36
Гольфистка Гусева прошла второй раунд JM Eagle LA Championship с результатом «-5»
20 апреля, 15:36
«Акрон Холдинг» занял третье место в «Кубке Континентальной гольф-лиги-2024»
23 сентября 2024, 15:26Фото