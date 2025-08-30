Егор Ерошенко и Нина Пегова выиграли чемпионат Московской области по гольфу.

29 августа в Agalarov Golf & Country Club завершился турнир «ЛИГА СТАВОК — Чемпионат Московской области 2025» по гольфу.

В соревнованиях приняли участие 100 сильнейших гольфистов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Ленинградской, Краснодарской, Красноярской и Свердловской областей.

Абсолютным чемпионом соревнования стал Егор Ерошенко – четырехкратный чемпион России и победитель командного чемпионата России. Тем самым, он собрал все главные российские титулы за один сезон. В финальный день Егор показал результат «минус 1», что принесло ему победу и чек на один миллион рублей призовых.

Второе место занял Алексей Карасев, Давид Нагиев – третий.

В женском зачете победу одержала Нина Пегова, Александра Чекалина – 2-я, Варвара Неклюдова – 3-я.

«Сегодня, и в этом наша гордость, в турнире участвуют лучшие гольфисты страны. Так, получилось, что здесь их собралось даже больше, чем на чемпионате России. Для нас это большая честь. 30 человек с плюсовым гандикапом! Состав просто невероятный. Все видели, что борьба шла до последней лунки.

Хочется пожелать, чтобы все соревнования в России были такие, как наш сегодняшний турнир, который мы считаем лучшим в стране на сегодняшний день», — заявил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области, заместитель начальника Управления по общественным проектам Президента России Алексей Жарич.