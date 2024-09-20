Минпросвещения об исключении гольфа из программы: «Были проанализированы ресурсные возможности школ, запросы учеников, родителей и учителей»

В Минпросвещения объяснили исключение из программы физкультуры гольфа и чир-спорта.

«В ходе апробации были проанализированы ресурсные возможности российских школ, запросы учеников, родителей и учителей. Вследствие чего было принято решение об исключении части введенных модулей», – сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.