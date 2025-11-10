Что вы пропустили в 11-м туре АПЛ: Холанд и Фоден съели яблоко с трибун 🍎, против «Арсенала» перестроили стадион

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете .

11-я серия Занятных штучек! Предыдущая – здесь .

«Арсенал» не пропускал 812 минут. Все испортил здоровяк из «Сандерленда» (воспитанник «Арсенала»)

«Арсенал» не пропускал весь октябрь и накопил 8 сухих матчей подряд.

Солидную серию на отметке 812 минут оборвал «Сандерленд» (2:2). Постарался огромный защитник Дэниэл Бэллард – это его гол в финале Чемпионшипа вывел клуб в Премьер-лигу.

Красота момента в том, что Бэллард – воспитанник «Арсенала». Он занимался в академии с 6 лет. «Сандерленд» купил Бэлларда за 2 миллиона в 2022-м.

Дэниэл впервые сыграл против родного клуба. Получилось – ну просто вау: гол, скидка на второй и блок на 97-й минуте, когда Бэллард накрыл расстрельный удар Калафьори.

«Сандерленд» подвинул рекламные щиты, чтобы мешать аутам «Арсенала»

Сравните:

Места для разбега поменьше.

«Должно быть, это ветер», – пошутил Режис Ле Бри и повеселил журналистов. Тренера «Сандерленда» спросили, знает ли он что-нибудь о подозрительно близких к полю рекламных щитах.

Конечно же, Ле Бри был в курсе.

«Мы пытались найти детали, чтобы выиграть матч. Они хороши на стандартах. Мы тоже. В конце концов был баланс», – все же признал хитрость Ле Бри.

Что забавно: «Арсенал» в этом сезоне пока не забивал после аутов; а вот у «Сандерленда» такой гол есть. Детальный разбор плюсов и минусов – вот тут .

Но все закончилось для хозяев хорошо.

Первый гол Сака не в Лондоне за 19 месяцев

Очень избирательная статистика Букайо в Премьер-лиге.

Вингер «Арсенала» забил в Сандерленде и наконец прервал свою географическую серию: с апреля 2024-го у Букайо в лиге не было голов вне Лондона. Тогда Сака забил в гостях «Брайтону». Следующие 10 мячей пришлись либо на домашние матчи «Арсенала», либо на выезды к столичным командам.

Ришарлисон думал, что принес победу, и снял майку. Он ошибся

Вот кого было жаль в субботу. Ришарлисон забил «Ман Юнайтед» на 91-й – ну конечно, это победный гол! Бразилец устроил бурные празднования. Кульминация – сброшенная футболка, тут же продемонстрированная трибунам.

Но вот наступила 96-я минута – и «МЮ» сравнял счет. 2:2!

Самое печальное, что с Ришарлисоном такое уже случалось: в апреле 2023-го он был абсолютно уверен, что спас «Тоттенхэм» с «Ливерпулем». Буквально тут же его гол перекрыл Диогу Жота.

Все это сподвигло Opta на причудливый статистический факт: Ришарлисон – первый игрок (как минимум с сезона-2006/07, когда ведется учет), дважды получавший карточки за празднования голов на 90+ и впоследствии увидевший мяч от соперника.

Бедняга, разве нет?

Бывший гонщик «Формулы-1» – очередной звездный гость на матче «Брентфорда»

Новое имя – Даниэль Риккардо, экс-пилот «Рено» и «Макларена». Австралиец подменил в нашей рубрике Клаудию Шиффер .

Риккардо посмотрел матч «Брентфорд» – «Ньюкасл» (3:1) в компании известной в мире «Формулы-1» Натали Пинкхем (репортер Sky Sports F1) и ее мужа. Таблоиды дополняют картину: они близко дружат, Риккардо даже стал крестным для сына пары. А сама Пинкхем болеет как раз за «Брентфорд».

«Ньюкасл» заменил вратаря перед пенальти. Жаль, но это не уловка в духе Луи ван Гала

«Брентфорд», играя против «Ньюкасла», заработал пенальти на 73-й минуте. Но пробить удалось лишь на 78-й. На что ушло столько времени? На споры, ВАР, изгнание удаленного Дэна Берна и замены «Ньюкасла».

Ушел даже вратарь Ник Поуп – его сменил Аарон Рэмсдейл.

В трансляции можно было решить, что Эдди Хау передал привет Луи ван Галу на ЧМ-2014. Тогда вышедший на пенальти Тим Крул напугал сборную Коста-Рики и выиграл серию.

Здесь такого не получилось: Рэмсдейл не отбил пенальти, а после игры Хау подтвердил, что Поупа убрали из-за сотрясения мозга.

У «Эвертона» отменили 3 гола. Все ради этой гифки

«Эвертон» так уверенно расправился дома с «Фулхэмом» (2:0), что не помешали даже три отменных из-за офсайдов гола.

Отмена третьего (за авторством Дьюзбери-Холла) подарила смешную гифку. Не спеши, Кирнан.

250 матчей за «Вест Хэм» – красивый юбилей Боуэна и Соучека

«Вест Хэм» обыграл дома «Бернли» 3:2 и не испортил праздник двум клубным легендам – Джерроду Боуэну и Томашу Соучеку. Оба получили красивый презент.

Боуэн и Соучек пришли в «Вест Хэм» в январе 2020-го. И очень много чего успели. Боуэн может уже в этом сезоне стать лучшим бомбардиром клуба в АПЛ (сейчас у него 59 голов, у Микаила Антонио – 68). Соучек тысячу раз выручал «ВХ» и забил во втором матче подряд.

Без любых споров: два лучших трансфера «Вест Хэма» в 21 веке.

Фоден и Холанд слопали яблоко, пока все радовались третьему голу «Ливерпулю» 🍎

Импровизация от Фила Фодена и Эрлинга Холанд: нашли брошенное с трибун яблоко и по очереди откусили. Ха-ха.

Таким перекусом звезды «Ман Сити» отпраздновали третий гол «Сити» в ворота «Ливерпуля».

1000 матчей тренера Пепа Гвардиолы

Разумеется, такое вы не пропустили. Большая дата!

Раньше не все учитывали 42 матча Гвардиолы со второй командой «Барселоны» в сезоне-2007/08. Но не будем мешать такому событию.

«Сити» разделался с главным соперником Пепа в Англии – «Ливерпулем» (3:0). Каталонец записал 716-ю победу в тренерской карьере.

В трофейной комнате 33 трофея – 11 с «Барсой», 7 с «Баварией» и 15 с «Сити».

Великий.

Фото: Gettyimages