Сон Хын Мин ушел из «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе. Кореец сравнил путь с превращением из мальчика в мужчину. Финал – победа в Лиге Европы. Сон стал первым с 2008-го года капитаном «шпор», который привел команду к трофею. Не в одиночку, но кореец снял проклятие, из-за которого клуб регулярно попадал в обидные мемы. Значимость трофея для наследия Сона подчеркивал в раздевалке перед финалом Эндж Постекоглу – так заряжал команду в Бильбао.

Финальный сезон получился для Сона скомканным в индивидуальном плане (вмешались травмы и, кажется, уже возраст), но статус легенды он точно не пошатнул. Вот семь причин, почему лично я буду скучать по корейцу.

Налог на Бундеслигу мог помешать Сону в АПЛ. Почеттино помог его обойти

Сложно поверить, но карьера Сона в «Тоттенхэме» могла прерваться уже спустя год после трансфера. Летом 2016-го кореец просился на выход. Желательно – в Бундеслигу, из которой он и переходил в «Тоттенхэм». Направление для побега было выбрано неслучайно. Сон стал одной из первых жертв так называемого налога на Бундеслигу.

Речь о частом кризисе у атакующих игроков после трансфера из Бундеслиги в АПЛ. Объяснением часто выступал стиль чемпионатов. В Германии с трендом на прессинг и высокую линию защит преимущество получали игроки атаки. Особенно те, кто обладал высокой скоростью и умел наказывать на пространстве (Сон, безусловно, в их числе). В куда более плотной АПЛ такие либо растворялись, либо долго раскачивались. Конечно, не все, но теория подтверждалась на большом массиве данных, а учитывали ее даже в селекционных отделах.

Сон тоже не избежал проблем. Адаптацию не сгладил даже стиль Рогера Шмидта в «Байере» (похожий на стиль «Тоттенхэма») и давняя любовь Почеттино (хотел купить Сона еще в «Саутгемптон»). Низшая точка – замена в перерыве заключительного матча сезона-2015/16 на 19-летнего Джошуа Оному, у которого к тому моменту набралось 20 минут в АПЛ.

Перевернуть ситуацию помогли отношения Сона и Почеттино. Аргентинец не только убедил остаться на фоне предложения из «Вердера», но и устроил игроку сессию дополнительных тренировок и видеоанализа. Сон тоже сделал шаг навстречу, прервав визит в сборную, чтобы еще лучше вникнуть в идеи тренера.

На глобальном уровне Сону помогла тактическая эволюция «шпор». В первых сезонах при Почеттино команда полагалась на схему 4-2-3-1, единый стиль с акцентом на прессинг, а впереди делала ставку на троицу Эриксен-Алли-Ламела и тонкие комбинации в опорной. Чтобы внедрить Сона и раскрыть его лучшие качества, Почеттино сделал команду менее догматичной и более вертикальной. Появилась подстройка схем под соперника (и антирекорды по владению в топ-матчах), а конкурентов Сона все чаще начали сдвигать в полузащиту. Кореец не только получил место в составе, но и условия, в которых ему было проще проявить себя.

Сон ни во что не ставил xG

Данные Understat по Сону в «Тоттенхэме» поражают: 127 голов в АПЛ при 99,53 xG. Что важно: кореец оверперформил не пару-тройку сезонов, а все время в клубе. Разрыв между ожидаемыми и реальными голами менялся от года к году, но Сону удавалось стабильно забивать больше, чем предполагали модели.

Исследование The Independent в 2021-м подчеркнуло уникальную способность Сона. Среди лучших бомбардиров топ-лиг на отрезке пяти лет (2016/17-2020/21) кореец был с отрывом первым в реализации. Его оверперфоминг – 44,4%. У ближайших преследователей – Харри Кейна, Лео Месси и Чиро Иммобиле – было чуть больше 20%.

В первую очередь модели недооценивали время, которое Сон посвятил шлифовке навыков. Началось все в детстве под присмотром отца – Сон-старший заставлял бесконечно оттачивать технику (не только удары, но и ставший не менее важным дриблинг). В клубах на первый план вышли дополнительные тренировки. Шмидт вспоминал, что Сон регулярно оставался после занятий в «Байере», чтобы нанести «огромное» количество ударов. В «Тоттенхэме» увлечение корейца разделял Харри Кейн (вероятно, помогло выстроить связь).

Результат ежедневной работы – непредсказуемость для соперников. Игроки с такой скоростью, как у Сона, обычно хороши только в контратакующем режиме. Кореец тоже выдавал лучшие матчи на пространстве, но снижал зависимость благодаря дальним ударам. Фишкой Сона стали крученные удары в дальний угол. Были настолько выверенными, что вратари даже не прыгали за мячом – траектория была слишком недосягаемой.

Сон – самый двуногий игрок в истории АПЛ

Обманывать xG-модели Сону удавалось еще по одной причине – благодаря голам с левой. Среди игроков с минимум 60 мячами в АПЛ (таких набралось 93) у Сона самая высокая доля голов, забитых с нерабочей ноги. Модели ожидаемых голов, как правило, недооценивают амбидекстров – и присваивают ударам более низкий коэффициент, чем следовало бы (в случае Сона – ударам с левой).

Окружение Сона восторгалось этой деталью. Пол Митчелл, который покупал корейца в «Тоттенхэм», рассказывал, что не видел в жизни никого, кто мог бы так здорово бить с обеих ног. Антонио Конте после одной из игр вообще спросил Сона, правша он или левша. А Рафа ван дер Варт, с которым кореец пересекался в «Гамбурге», считает, что даже сам Сон не ответил бы на этот вопрос.

Мучил он и защитников АПЛ. В случае с Соном не работала уловка, когда можно закрыть только одно направление. Если корейцу закрывали сильную правую ногу, он мог без проблем уйти под удар с левой. Если защитники встречали в стойке, то затем не успевали среагировать и накрыть удар.

Сон – участник самой яркой связки АПЛ

Связка Сон Хын Мина и Кейна – официально самая результативная в АПЛ:

Она прошла через два этапа.

Первый – когда Сон ассистировал Кейну. Классика тех лет – проход Сона в лицевую с прострелом и завершение Кейна в касание. Комбинация хорошо работала в эпоху Почеттино, когда Харри был скорее игроком штрафной.

Второй – смена ролей у Моуринью и Конте. В этот период оба игрока переживали эволюцию. Кейн начал подменять Кристиана Эриксена как плеймейкер и стал чаще уходить в глубину. Сон вместо обыгрышей перестроился на рывки за спину. Вероятно, Кейну пригодился опыт в сборной – в тот период с ним в паре часто выходил Рахим Стерлинг (давал открывания похожего на Сона типажа).

Стиль тренеров – ключ к трансформации связки. У Почеттино на пике «шпоры» входили в тройку по территориальному доминированию. После прихода Моуринью опустились в тройку худших. Следствие – больше возможностей для контратак. Конте развил идею благодаря розыгрышам от вратаря. Команда была суперзависима от связки Сон-Кейн, но хорошо понимала, как ее раскрыть. Юрген Клопп после одной из игр предположил, что оба выходят на матчи с GPS-навигатором.

Самопожертвование в финале с «МЮ»

Несмотря на важность матча и капитанский статус, Сон вообще не настаивал на включении в старт. Контраст с последним еврокубковым финалом «шпор», когда Почеттино выпустил недолеченного Кейна на «Ливерпуль», оставив на лавке героя полуфинала Лукаса Моуру. Поведение хорошо отражает характер Сона – сначала смирился с тем, что Ришарлисон принесет больше пользы в старте, а затем отпахал отведенный ему отрезок как ни в чем не бывало.

Кореец появился на 67-й минуте – в момент, когда «Тоттенхэм» перестал выбегать в контратаки и сосредоточился на обороне. После выхода Сона соотношение передач на чужой трети – 101:16 в пользу «МЮ». Требовалось не наказать на пространстве, а помочь защитникам. Сон справился, собрав неожиданный для себя пасьянс:

● регулярно представал пятым защитником, не позволяя «МЮ» растянуть оборону;

● опускался за своим игроком в штрафную, когда у «Юнайтед» начали подключаться даже защитники;

● первым же действием совершил тактический фол, не дав «МЮ» редкий шанс в контратаке.

Тот самый гол

Главный хайлайт английской карьеры Сона – гол «Бернли»:

Расстояние, которое кореец преодолел с мячом – 72,3 метра. Премия Пушкаша и четвертый результат с момента, когда Opta собирает данные в АПЛ. Сон уступил лишь Энтони Эланге (85 метров), Андросу Таунсенду (78,9 метров) и Гастону Рамиресу (74 метра).

При этом задача у корейца была, пожалуй, самой сложной. Перед Элангой в момент подбора находился только 1 игрок. Перед Таунсендом и Рамиресом – 3. А вот Сона караулили сразу 6 бедолаг из «Бернли».

Сон – ночной кошмар Гвардиолы

Матчи между «Ман Сити» и «Тоттенхэмом» в эпоху Сона неожиданно стали новой классикой АПЛ. Присутствовали все ингредиенты – важность, драматичный сюжет, безумная результативность и поток мемных эпизодов. Сон был на первых ролях – контратакующая машина, наказывающая за редкую ошибку, против команды с владением 60+%, которой для гола нужно создать десяток моментов.

Бесконечные попытки Пепа победить на новом стадионе «Тоттенхэма» тоже неразрывно связаны с фигурой Сона. Серия началась с четвертьфинала ЛЧ-2018/19 и победного гола Сона на последних минутах. Держалась почти пяти лет. А прервалась только в игре, которую Сон пропускал из-за Кубка Азии.

Недооцененный тактический элемент – смена позиции Сона под матчи с «Сити». Кореец редко выходил против Пепа на привычном левом краю. Тренеры либо выставляли его в нападении, либо отправляли на правый фланг. Ключевая задача – избежать дуэли с Кайлом Уокером, который не только мог потягаться с Соном в скорости, но и прекрасно знал о его возможностях по «Тоттенхэму». Этот ребус Пеп так и не разгадал – за 18 матчей против «Сити» в старте кореец сделал 13 результативных действий (8+5).

Понятно лишь одно: называть «Тоттенхэм» только лишь командой Харри Кейна (осень-2017) было не лучшей идеей Гвардиолы.

