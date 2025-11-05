Лучший «Ливерпуль» сезона против «Реала»: любимый рисунок, полчаса мрака, умница закрыл Винисиуса. Разбор

От Палагина и Лукомского.

«Ливерпуль» победил дома «Реал Мадрид» (1:0), выдали с отрывом лучший матч в сезоне. Решающий гол пришел после стандарта, но хозяева были предпочтительнее всю игру и почти в каждом аспекте. Соотношение ударов иллюстрирует перевес: 17:8.

По сравнению с последней игрой против «Астон Виллы» в АПЛ тренер Арне Слот произвел одно изменение. Вместо Коди Гакпо на левом фланге появился Флориан Виртц. Предыдущий эксперимент с Виртцем в этой роли оказался неудачным, но теперь идея сработала лучше, а Флориан наконец-то впечатлил.

Хаби Алонсо полностью продублировал состав на класико. Внутри было одно мелкое отличие: против «Барсы» Джуд Беллингем стартовал справа и по ходу первого тайма поменялся местами с Эдуардо Камавинга. Сейчас Камавинга играл на правом фланге с первых минут.

«Ливерпуль» напомнил, каким мощным может быть в любимом рисунке

«Ливерпуль» выдал два подряд крайне убедительных матча против сильных соперников. Сначала по делу обыграли «Астон Виллу» (2:0), а сейчас разобрались с «Мадридом» – 1:0, но могли и крупнее. Команда Арне Слота напомнила о своем высоком потенциале. В то же время оба соперника стилистически были более удобными, чем те, кому проигрывали на кризисном отрезке.

Слот несколько раз фиксировал разницу между удобным и неудобным рисунком. Вот, например, его слова после 5:1 с «Айнтрахтом» и на контрасте с поражением от «МЮ»: «Главным отличием матча от предыдущих стал стиль игры соперника. Мы получили возможность их прессинговать – в последних четырех-пяти играх это было невозможно, потому что мяч не держался на земле, а летал по воздуху».

Данные подтверждали гипотезу тренера: против «Ливерпуля» действительно аномально много стали играть лонгболлами. Формула создания «Ливерпулю» максимума проблем – превращение матча в хаос через дальние передачи, борьбу и бесконечные подборы. «Вилла» и «Реал» просто не пошли этой дорогой, а проверяли «Ливерпуль» без спецадаптаций. Как следствие, Слоту было проще подготовиться и реагировать на тактические вызовы через привычные инструменты прошлого сезона – разберем их ниже.

«Мадрид» тоже не любит хаотичные матчи (именно за счет такого рисунка их наказывал «Атлетико»). Даже испытывая проблемы под прессингом, испанцы выбивали не под подборы, а на пространство – часто в направлении левого фланга. С такими вводными Слоту проще работать.

Важно быть точными в акцентах: «Ливерпуль» прекрасно отыграл два последних матча и постепенно выбирается из психологической ямы. Но это были соперники, которые пытались играть с «Ливерпулем» в свой футбол, а не использовать формулу дискомфорта. Не обесценивает прекрасные победы, просто у нас пока нет ответа, нашел ли Слот рецепт для неудобного сценария , который сам многократно описывал. Пока раздаем заслуженные комплименты – и следим дальше.

«Ливерпуль» очень гибко отзащищался. Прессинг + низкий блок

Короткие розыгрыши – одно из самых частых пожеланий Слота к соперникам. Он объяснял, что «Ливерпулю» проще прессинговать команды, которые стараются выходить из обороны через пас, а не с помощью длинных передач и борьбы за подбор. «Мадрид» выбрал первый, более удобный для Слота вариант. У «Ливерпуля» появились возможности для давления.

В этой стадии хозяева активно ротировали схемы и адаптировались к розыгрышам – получилась копия матча с «Астон Виллой», где тоже вносили изменения и постепенно улучшали стадию.

Классика Слота по чемпионскому сезону: команда выстраивается в среднем блоке под 4-2-4, чтобы потом, когда получен сигнал, перейти в прессинг.

Альтернатива – 4-1-4-1 с Домиником Собослаи и Алексисом Мак Аллистером в роли восьмерок, а также Райаном Гравенберхом как страхующим.

За переключение схем отвечал, как правило, Собослаи. В зависимости от расстановки либо поднимался на одну линию к Юго Экитике, либо опускался к Мак Аллистеру. В похожем ключе действовал на выходных с «Астон Виллой». Еще из любопытного: поддержка со стороны крайних защитников. Не боялись высоко подниматься и поджимать.

Когда нужно было взять передышку, «Ливерпуль» переходил в более прагматичный режим и опускался на свою половину. Основная схема – 4-4-2 с перекрытием центра поля.

Во всех стадиях прекрасно справлялись. Локальные проблемы возникали на фланге Салаха, но до пожаров не доходило : справлялся умница Конор Брэдли.

«Ливерпуль» придумал, как обходить персоналки «Мадрида»

Еще одна удобная черта для Слота: соперник не паркует автобус, а старается высоко прессинговать вне зависимости от счета. Здесь стиль «Мадрида» тоже сыграл ему на руку.

У гостей были заготовлены персоналки: по всему полю и с важной ролью Дина Хейсена, он поднимался за Собослаи в центр поля.

«Ливерпуль» отвечал в интересной манере. От вратаря Георгия Мамардашвили мячи, как правило, шли к флангу Мохамеда Салаха. К нему подтягивалась вся атакующая группа, включая Виртца.

Риски для «Мадрида» заключались в том, что оборона теряла даже подобие стройности. Защитникам приходилось слишком далеко покидать позиции. А «Ливерпуль», даже теряя владение, мог быстро вернуть его обратно за счет плотности , которую создал в зоне мяча.

Лучший момент в первом тайме с ударом Собослаи пришел в результате такой атаки.

Показательно, что пасом с правого фланга Собослаи выводил Виртц – человек, который вообще-то стартовал на левом краю.

Конор Брэдли снова сделал это

Главный хайлайт прошлого сезона для наследника Трента – встреча с Килианом Мбаппе. Шикарно защищался всю игру, но особенно запомнился подкатом, когда прервал фирменный проход француза на пространстве. К топовому перфомансу в обороне тогда добавил атакующую пользу, сделал ассист.

В этот раз Конор сыграл скромнее: всего лишь выключил Винисиуса. Из-за тотальной заточенности «Мадрида» на этот фланг (51% атак) бразилец мог регулярно проверять в индивидуальных дуэлях. Несмотря на дикий объем, Брэдли справился .

Чтение маневра, работа корпусом, маленькие футбольные хитрости в виде зацепов – каждый прием обратил в свою пользу. Слот согласен .

Винисиус не провалился полностью и сделал четыре передачи под удар, но остался без фирменного оружия в виде проходов с мячом к воротам. Всего второй случай в сезоне, когда заканчивает с нулем ударов.

Камавинга – инструмент Алонсо на матчи повышенной трудности?

Эдуардо Камавинга пока не вписан в систему Алонсо, но он снова стартовал в топ-матче – у него третий выход с первых минут. Два из них – «Барса» и «Ливерпуль». Общий элемент этих матчей: Хаби понимал, что команде придется обороняться на своей половине больше, чем обычно.

В соперниках структурные команды, которые стараются создавать пятерку в последней линии при собственных атаках. Задумка Алонсо в таком сценарии – персоналить центральных полузащитников соперника и уравнивать соотношение в последней линии через спуски туда вингера.

Именно этим занимался Камавинга. Он мог оказываться и правым защитником.

И правым центральным.

Конкретика зависела от передачи Виртца и Эндрю Робертсона, а задачей было не допустить у соперника перевеса.

В перерыве Хаби временно сдвинул Камавинга в центральную зону – играть по Мак Аллистеру. Вероятно, это было связано с тем, что полузащитники с более атакующей ментальностью не успевали. Тренер хотел задействовать важный инструмент в проблемной зоне.

Вскоре после пропущенного Камавинга заменили – первым у «Реала». Это тоже вписывается в образ: поменялись задачи, под задачу взломать соперника он уже не был уместным.

Пока эксперименты с Камавинга не выглядят однозначной находкой. Один раз сработало, другой задумка была четкой и понятной, но случались провалы – но в общем взаимодействии на своей трети , а не персонально у Эдуардо.

Игра «Мадрида» при 0:1 – мрак

Самый безнадежный отрезок «Реала» – финальные 30 минут. После гола «Ливерпуля» мяч радикальнее, чем на любом другом этапе, перешел к гостям (66%). Игра свелась к проверке оборонительной структуры команды Слота против атакующих идей Алонсо.

За полчаса «Реал» выжал из себя всего два удара: оба от Мбаппе в одной атаке . Зона возникновения этой угрозы была ожидаемой – через левый фланг с резким рывком Альваро Карререса, за ним до упора не побежал Салах.

У этого направления всю игру был определенный потенциал. Но кроме этого, «Реал» не показал совсем ничего. А использовали описанную зону спорадическими, не регулярно.

Еще наблюдения коротко

Точечные добавки к общей картине.

● Тибо Куртуа большую часть матча выдавал продолжение финала ЛЧ-2022 . Бельгиец собрал восемь сэйвов. Без него все могло закончиться быстрее и печальнее для «Мадрида».

● Из полевых игроков большую часть матча на комплименты шел Альваро Каррерас . Классно выключал Салаха и своевременно присоединялся к атакам. Но в последние 10 минут поплыл и он.

● Райан Гравенберх – внезапный ночной кошмар Джуда . Дважды фолил на нем в однотипных эпизодах: после фирменных проходов голландца с мячом. На первый раз Собослаи простил (пробил в Куртуа). На второй – уже извините (голевая на Мак Аллистера).

● Это был первый топовый матч Виртца в «Ливерпуле» . Игра с «Айнтрахтом» не считается, потому что проходила на стадионе Бундеслиги. Сейчас вышел не на своей позиции, но наконец-то играл в одном темпе с партнерами. Закончил матч с пятью передачами под удар – лучший в команде. Рывки в свободные зоны, заряженность и топовая работа без мяча – еще не весь Виртц у Хаби Алонсо, но близкий к этому. Уже прогресс.

***

«Ливерпуль» выглядел намного лучше. Команда Слота перехитрила соперника в дуэли прессингов, была эффективнее на стандартах и пространстве. В совокупности это могло привести даже к более уверенной победе.

«Реал» использовал точечную адаптацию (выход Камавинга), но в целом попытался играть от себя, а не бить в известные слабости «Ливерпуля». В таком рисунке оказались слабее.

«Бавария» идеальна и с «ПСЖ», «Арсенал» закодирован. Главное в других матчах ЛЧ

Куртуа спасал-спасал – но «Реал» не справился с ожившим «Ливерпулем». В чем еще были плохи?

Фото: Gettyimages /Carl Recine, Michael Regan