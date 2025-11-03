Что вы пропустили в 10-м туре АПЛ: Жоао Педро должен ужин Кайседо, Холанд стал роботом 🤖

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете .

🤖 Робо-празднование Холанда

Самая логичная вещь в мире. Кому еще так делать? «Думаю, я больше не могу это скрывать…», – написал Эрлинг.

Много кто подумал про Питера Крауча. Его уморительный робо-танец привязался к образу. Настоящая культовая штука для английского футбола.

Но-о-оо… нет.

Норвежский журналист и экс-футболист Ян-Оге Фьортофт всех обломал. Празднование Холанда не было копией, отсылкой или приветом Краучи. Ян-Оге дал цитату-пояснение: «Просто потому что люди называют меня роботом».

Впрочем, Питер все равно отметился. Твитнул: «Я шел, чтобы они могли бежать».

А вот тут да.

Шерки праздновал заранее – еще до гола Холанда

Райан Шерки вышел в основе «Сити» и отметился двумя голевыми на Холанда. Первую вообще отдал головой – когда в центре поля прокинул мяч на ход Холанду. Тот дальше все сделал сам.

Райан был настолько уверен в успехе Эрлинга, что начал праздновать заранее. Как и вы. Ведь так?

У «Арсенала» 8 голов с угловых за 10 туров (рекорд АПЛ)

Еще один тур, еще один гол – на этот раз от Виктора Дьокереша в матче с «Бернли» (2:0).

Никто в истории АПЛ не использовал угловые так успешно.

Всего же у «Арсенала» 12 голов со стандартов – больше всех в лиге. Что и говорить, мы привыкли.

Райс посвятил гол умершей тете

Деклан Райс забил «Бернли». Гол полузащитник «Арсенала» отпраздновал характерно – закрыв глаза и показав на небо.

«Моя тетя умерла перед матчем с «Фулхэмом». Я безумно ее любил. Она путешествовала повсюду, чтобы смотреть мои игры вместе с мамой. Я знаю, что она смотрит на меня с небес, поэтому сегодняшний гол – для нее», – рассказал Деклан.

0.05 xG с «Челси» – антирекорд всех времен для «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» провалил матч с «Челси» (0:1). Пассивность в атаке вылилась в прибивающую статистику: 0,05 xG (ожидаемые голы) – рекордно низкие цифры для «Тоттенхэма» за время подсчета продвинутой статистики. А это больше 10 сезонов – учет ведут с 2012 года.

Совсем плохо.

Микки ван де Вен и Джед Спенс не сделали вечер лучше, пройдя мимо тренера Томаса Франка. Выглядело это не очень здорово.

Жоао Педро пообещал Кайседо ужин – в благодарность за голевой пас

Гол Жоао Педро принес победу «Челси» с «Тоттенхэмом». Бразилец не забивал с августа, серия без голов растянулась на 9 матчей.

Покончить с этим помог пас Мойсеса Кайседо. Эквадорец отобрал мяч и выкатил прямо на Жоао.

Педро был очень благодарен. «Одно удовольствие играть с ним. После его паса сказал в перерыве: «Я должен тебе ужин». Так что да, хочу сказать спасибо», – поделился бразилец.

Мойсес, разумеется, принял приглашение.

Лучше вам не видеть, как игроки «Челси» отметили стадион «Тоттенхэма» в соцсетях

С открытия нового стадиона «Тоттенхэма» в 2019 году «Челси» выиграл там 6 дерби в Премьер-лиге.

Выкладывая фото с субботнего матча, футболисты «Челси» пошалили с выбором геолокации. «Дом, милый дом» у Мало Гюсто, «Тренировочное поле» у Ромео Лавии, «Где-то в Лондоне» от Уэсли Фофаны.

Ауч.

Кажется, «Вулвз» – единственные во всем мире без побед

10 туров. Ноль побед. Дела «Вулверхэмптона» паршивы.

Дошло уже до того, что «Вулвз» – единственная команда на СЕМЬ высших дивизионов английского футбол без побед. А это 251 клуб! И все хотя бы раз победили – кроме «Вулверхэмптона».

В воскресенье клуб уволил тренера Витора Перейру. Посмотрим, что будет дальше.

«Кристал Пэлас» vs «Брентфорд» – дерби любителей аутов. Угадайте, откуда пришел гол

Накануне тура «Кристал Пэлас» и «Брентфорд» были лидерами лиги по остроте после аутов – 2,03 и 1,53xG (столько же у «Сандерленда»).

В этом плане матч себя оправдал. «Пэлас» забил после длинного аута и закрепил победный счет – 2:0. Помог автогол Натана Коллинза – неудачно подставился под заброс Джефферсона Лермы из-за боковой.

Если нужно вынести мяч с линии в игре с «МЮ», зовите Мурилло

Бразильский защитник «Ноттингем Форест» уже эксперт. Два сезона подряд он геройствует на ленточке и лишает «Юнайтед» важных очков.

В субботу Мурилло не позволил «МЮ» вырвать победу. На 93-й минуте! Закончили 2:2 – победная серия команды Аморима прервалась.

Официальный аккаунт Премьер-лиги тут же напомнил, что бразилец спас «Форест» и в прошлом сезоне. Когда вынес мяч аж на 96-й минуте.

Фото: East News /Paul ELLIS / AFP, Chris Foxwell / ProSportsImages / DPPI via AFP