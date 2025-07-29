Разбор Вадима Лукомского.

Виктор Дьокереш – новый нападающий «Арсенала» и наследник футболки с номером Тьерри Анри. Швед подписал 5-летний контракт. Лондонский клуб договорился со «Спортингом» на 63,5 млн евро плюс 10 млн возможных бонусов.

Давайте погрузимся в игровые аспекты этого союза.

Что Дьокереш даст «Арсеналу»?

«Арсенал» – редчайший топ-клуб, где вообще никто не забил больше 10 мячей в чемпионате за прошедший сезон. Виктор Дьокереш забил больше всех в европейских лигах и до последнего тягался с Килианом Мбаппе за «Золотую бутсу», несмотря на более слабый коэффициент португальского чемпионата (1,5).

На этом самом базовом уровне совместимость кажется идеальной. Команда, которой не хватало четкого бомбардира, получает главную голевую машину евросезона.

На практике интеграция любого – даже идеального на бумаге – новичка всегда несет не только плюсы, но и риски. Пока фиксируем практически безупречную совместимость первичного уровня – и продолжаем вникать дальше.

Дьокереш – чистый нападающий с бонусными качествами. Его главный оружие – резкие и хорошо спланированные рывки за спину защитникам. Бонусные навыки – дриблинг и проходы с мячом, умение играть спиной к воротам и достойного уровня подыгрыш (особенно если атака команды доведена до автоматизмов).

Фиксируя главное достоинство Виктора, важно сделать акцент на степени. В мире много нападающих, которые умеют на скорости открываться за спину. Дьокереш – топ по таким открываниям, умноженный на два. В прямом смысле!

В прошлом сезоне он сделал 85 успешных резких рывков за спину защитников – с получением мяча и при средней скорости больше 25 км в час. Для контекста: ближайший преследователь в Португалии Саму Агехова из «Порту» собрал 41 рывок. Лидер АПЛ – Николас Джексон с 24 рывками. Да-да, в АПЛ делать такие открывания труднее, но Дьокереш уникально крут в этом отношении – даже с поправкой на лигу.

Работавший с ним Ади Вивиаш (экс-помощник тренера «Ковентри») рассказывал: «Если обороняться против Вика, завышая линию, он будет постоянно делать рывки за спину. Даже неважно, если он упустит 1-2 момента после них, он даст вам 13, 14, 15 безупречных открываний. Защитникам очень трудно следить за ним. Он мощный, но в то же время обладает взрывной скоростью. А тот факт, что он любит сваливаться во фланговые зоны, дает ему больше времени и пространства».

Все так, только показатели времен «Ковентри» устарели – в последнем сезоне Дьокереш выбивал 19 рывков за спину в среднем за матч. Этот подсчет включает все открывания – даже холостые (без полученного паса). В АПЛ никто не открывался таким образом чаще 16 раз за игру.

«Арсеналу» действительно не хватало этого качества. Весной Микель Артета публично рассуждал: «Пространство надо уметь создавать, а не только использовать. Чтобы создавать пространство, нужно угрожать сопернику рывками за спину – растягивать его схему. Нам также нужны игроки, которые могут держать на себе внимание более чем одного оппонента. Все эти вещи важны, чтобы создавать пространство».

Интересно, что Артета упоминает рывки за спину, но в итоге рисует сценарий, в котором нападающий не просто наказывает за высокую линию голами, но и помогает создавать пространство другим игрокам. То есть польза от такого типа угрозы есть и в сценарии против более пассивных оппонентов. Защитники садятся глубже (увеличивается разрыв между защитой и полузащитой) и менее активно выдергиваются для помощи в другие зоны, так как понимают, что сразу же будут наказаны рывком. Такую побочную полезность тоже нужно учитывать.

Вивиаш отметил важную деталь открываний Дьокереша – он любит сваливаться на фланги, что позволяет ему делать рывки по всему фронту атаки. Во фланговых зонах проявляются его качества дриблера. По обводкам он в топ-3 португальской лиги и с отрывом лучший среди центральных нападающих. Еще сильнее впечатляют его проходы с мячом с продвижением на 10 и более метров:

Они как раз подчеркивают дополнительную угрозу, которая от него исходит в околофланговых зонах. Дьокереш способен доводить до удара не только моменты, где его буквально вывели один на один, но и ситуации, где после паса есть пространство, но нужна подготовительная работа. 128 рывков с продвижением – феноменально много для форварда. Виктор – в португальском топ-3. Его соседи – защитники «Бенфики» Альваро Каррерас (132) и Николас Отаменди (131). Они свои продвижения выдавали из совсем других зон.

Потрясающий объем рывков за спину и использование пространства через скорость и проходы – формула идеального контратакующего оружия. У «Арсенала» в этой стадии есть нереализованный потенциал. По умению доводить атаки до удара в течение 10 секунд после перехода владения лондонцы на 18-м месте:

При этом с прессингом у «Арсенала» нет проблем – 2-е по интенсивности давления и 5-е по возвратам мяча на чужой трети. А вот с трансформацией прессинга в инструмент угрозы, а не просто ограничения соперников – беда. Дьокереш – идеальный адресат для бонусных голов из этого сценария.

Еще один важный образ Виктора – завершитель. Вот сравнение реализации Дьокереша в последние сезоны с тремя лучшими завершителями «Арсенала» в последнем сезоне:

Сразу обращаем внимание: профильные атакующие игроки «Арсенала» сильно проседают в реализации. Вместо них тут внезапный форвард Микель Мерино, опорник с дальним ударом Томас Парти и зажигавший на небольшой выборке юниор Итан Нванери. Никто из них не предполагался как главный источник голов. Для Дьокереша завершение атак – приоритетная часть работы. И он в ней стабилен и хорош, чего не скажешь про текущий набор игроков атаки.

В качестве финального плюса шведа отметим его четкое желание перейти именно в «Арсенал». Инсайды о твердости намерения, даже отказе рассматривать другие предложения и готовности идти на конфликт со «Спортингом» доносились на протяжении всей саги. The Athletic писал, что такое рвение удивило даже «Арсенал» – ранее не сталкивались с ситуацией, когда игрок такого калибра даже не оценивает другие варианты. Красивым жестом со стороны лагеря Дьокереша стал отказ его агента от 10-процентной комиссии от трансферной суммы.

Дьокереш – невероятно целеустремленный. «Я не мог не улыбнуться, когда он недавно забил за «Спортинг» со штрафного. В «Ковентри» он пробовал исполнять удары на тренировках, но нам приходилось говорить ему: «Нет, штрафные не твое, Виктор». К счастью, у него особая психология. Он думает: «Нет, я все равно могу». Сейчас он забивает потрясающие штрафные. Все благодаря способности фокусироваться на задаче и достичь желаемого», – объяснял Деннис Лоуренс (тренер из штаба «Ковентри»).

Такие улучшения себя стали привычными. Главное, чтобы рядом был тренер, который укажет верное направление. Например, за одно лето по просьбе Марка Робинса в «Ковентри» он прокачал плечи и вывел на новый уровень игру спиной к воротам. Здесь фиксируем не только рвение становиться лучше, но и готовность адаптироваться под нужды команды. Возможно, сыграет особенно важную роль сейчас – когда Дьокереш оказался в команде мечты.

Какие опасения?

Нет сомнений, что качества Дьокереша будут полезны «Арсеналу» в определенных сценариях. Они расписаны выше.

Но будем честны: основной хайп вокруг шведского нападающего связан не с тем, как он хитрыми рывками создает пространство для полузащитников; и даже не с увеличением эффективности доведения до ударов отборов после прессинга. Основную шумиху создала результативность Дьокереша.

Бомбардирским подвигам шведа нужен контекст. Можно выделить два больших опасения. Первое – распределение голов относительно статуса соперников. Против команд со 2-5 мест Виктор забил всего 2 мяча в 8 матчах. Против главных аутсайдеров 17 в 7 играх:

Контраргументом и утешением служат 6 голов в 8 матчах Лиги чемпионов, включая хет-трик в ворота «Манчестер Сити», но определенные опасения точно уместны. Как раз верхушка португальской лиги наиболее сопоставима по уровню с командами АПЛ.

Второй повод для беспокойства – доля голов с пенальти. Только в чемпионате Португалии Дьокереш забил с пенальти 12 голов – это больше, чем любой игрок «Арсенала» забил любых голов в АПЛ-2024/25. При этом «Арсенал» пробил всего 2 пенальти за сезон. Вероятно, Виктор будет штатным исполнителем – свои 12 он положил со 100-процентной реализацией, но инфляция этой части статистики крайне вероятна (просто не будет столько пенальти).

Еще один пробел в игре Дьокереша – игра головой (несмотря на рост – 187 или 189 см по разным источникам). Все его голы в последнем сезоне забиты ногами – ни одного головой. В другие годы – максимум два гола за сезон. Смахивает на идеальное направление для работы над собой, но пока этого качества нет.

То есть Виктор не выглядит форвардом под сценарий, который сильнее всего бесил болельщиков – когда надо упростить и дожать неуступчивого закрывшегося соперника.

***

У Дьокереша есть четкий набор качеств, в которых он топ без всяких оговорок – возможно, лучший в мире. Эти навыки весьма накладываются на нужды «Арсенала». В то же время Виктор не тотальный нападающий под любой сценарий.

Мое личное главное опасение: Дьокереш – важнейший трансфер и большая инвестиция, что вынуждает строить атаку вокруг него и адаптировать команду под его качества. В ходе этого процесса команда может лишиться гибкости и утратить некоторые сильные стороны, которыми уже обладает.

То есть я предпочел бы сценарий, в котором у «Арсенала» нет звездного чистого нападающего, а есть возможность переключаться между опциями – Кай Хавертц, Микель Мерино, Габи Жезус и, допустим, Мика Бирет из «Монако» (жаль, что его упустили). То есть чистый нападающий в наличии, но лишь в качестве игрока обоймы.

Самые успешные современные команды играют лучше без чистого форварда под основу. «ПСЖ» Луиса Энрике, «Ливерпуль» Арне Слота, чемпионская версия «Мадрида»-2023/24. Хорошая альтернатива: нападающий максимально широкого профиля, который атакует все направления и полезен в любых сценариях – например, Харри Кейн или Александер Исак. То есть настолько хорош и вариативен, что точно не сделает атаку более скупой и предсказуемой. Их я называю тотальными нападающими.

Исключений не так уж много. Например, «Интер», который строит все вокруг пары форвардов. Из команд, которые предпочитают более ходовые формации – «Сити» и «Барса». При этом команда Пепа Гвардиолы стала менее стабильной и доминантной с Эрлингом Холландом (если брать всю дистанцию после прихода норвежца), а «Барса» вообще не проседала в матчах без Роберта Левандовского – у них просто феноменальная атака.

Сейчас есть риск уйти в детали темы, по которой можно написать отдельный трактат. Все-все нюансы не охватить, но два тезиса кажутся почти неоспоримыми. Во-первых, нападающий – самая дорогая позиция в среднем по рынку. Во-вторых, опция игры без нападающего может быть крайне ценной. Лично мне оптимальным путем кажется сочетание этой опции с возможностью выпустить нападающего. Эталонный форвард для реализации этой концепции Хоселу, а не Дьокереш.

Понимаю, что это субъективное опасение с элементами вкусовщины. Специально расписал в конце, предварительно перечислив объективные плюсы и минусы. То есть Дьокереша в рамках его профиля оцениваю высоко, но это не тот, кого я хотел бы видеть в идеале. Хотел бы либо тотального форварда, либо чистого нападающего, но в качестве опции со скамейки.

