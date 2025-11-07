Защита «Арсенала» побьет вечный рекорд «Челси» Моуринью?

Палагин – про суперзащиту Артеты.

«Арсенал» так силен на старте сезона, что главный вопрос все чаще звучит так: выиграет ли «Арсенал» АПЛ с новым рекордом по пропущенным?

В 10 стартовых турах пропущено 3 мяча. Темп – 0,3 гола за игру. Он уже превосходит рекордсмена. «Челси»-2004/05 пропускал в среднем 0,39 гола за матч. Если провести несложную проекцию на остаток сезона, «Арсенал» может закончить кампанию с 11-12 голами и опередить «Челси» Моуринью, у которого было 15. А ведь этот рекорд казался вечным .

Где-то тут нужно выдохнуть, набрать воздух в легкие и дать дисклеймер про малую выборку. У «Арсенала» прошла всего четверть сезона. Не факт, что темп, взятый вначале, сохранится до самого финиша. «Челси» Моуринью на той же дистанции в 10 туров пропустил еще меньше – 2. Дальше сбавили темп и подошли к концовке без мотивации (лидировали весь сезон и заранее оформили титул, поэтому немного расслабились).

Учитывая проблемы конкурентов, возможно, что-то подобное ждет «Арсенал». К весне могут подойти с таким отрывом в АПЛ, что будет шанс сосредоточиться на параллельных турнирах, где от Артеты тоже требуют побед. Это может сказаться на показателях. Для примера – финиш прошлого сезона, к которому «Арсенал» подобрался четко вторым. Сделали логичную ставку на ЛЧ, но в итоге просели в АПЛ и начали массово терять очки.

Качество игры «Арсенал» в обороне феноменально. Исторически феноменально

Это главный аргумент заявки «Арсенала» на рекорд. Не просто сильная оборона, а исторически сильная оборона. Со старта сезона-2017/18 в Европе не было ни одной команды, которая бы допускала так мало моментов .

Все крутится не вокруг везения и других непостоянных факторов. Давид Райя выручает, но в его случае именно выручает, а не геройствует или маскирует проблемы в защите. Вклад вратаря точно есть, но по предотвращенным голам в АПЛ испанец не входит и в топ-5 (делит 9-10-е места с Джорданом Пикфордом из «Эвертона»). Не случай Петра Чеха, про которого говорили, что он приносит от 12 до 15 очков за сезон в одиночку.

Мой любимый факт про надежность «Арсенала» – количество допущенных явных моментов с игры. За 10 туров набралось только 2 . Оба пришли в матче с «Ман Сити». То есть в девяти матчах из десяти не допускали явных моментов с игры вообще. Фантастика.

Календарь – еще одна причина верить в «Арсенал»

В первом круге команда прошла главные испытания. Уже встретились с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» – клубами, которые вместе с «Арсеналом» в шестерке лучших по игре в атаке. Имеются в виду не голы, а созданные моменты (xG без учета пенальти). Среди этой топ-6 пока не было только «Челси».

«Арсенал» из этой серии не просто выкрутился, пропустив всего дважды. А еще тотально загасил атаки. У каждой команды – резкая просадка при встрече с «Арсеналом». На более-менее своем уровне выступил только «Манчестер Юнайтед». Остальные выдавали либо худшие атакующие перфомансы, либо близкие к худшим.

(Командный xG в таблице – без учета матча с «Арсеналом»)

Общая деталь – спецходы Артеты. Подстраивался под козырь соперника.

Против «Ливерпуля» использовалась структура, в которой к центральным защитникам регулярно опускается Деклан Райс. Редкий ход для Артеты по карьере, но пригодился против команды, которая любит прессинговать соперников, играющих низом.

Против «Кристал Пэлас» более тонкая надстройка. На месте фирменная структура «Арсенала» 3+2, но с Риккардо Калафьори в роли третьего центрального. Обычно итальянец действует выше. Нередко поднимается в атаку, а иногда даже выступает дополнительным форвардом. Здесь учли сильный правый фланг «Кристал Пэлас» (связка Сарр+Муньос) и решили опустить Калафьори пониже. А атакующие функции взял умница Юрриен Тимбер с правого фланга, который может, кажется, вообще все.

Слон в комнате – удар по собственному потенциалу. Подстраиваясь под соперника, Артета нередко бьет по атакующим возможностям «Арсенала». Выражается не только в структуре, но и в наполнении состава. Приоритет отдается надежности. Впереди не ужас, но явная ставка на стандарты. На старте срабатывает, поэтому ходы Артеты пока приносят больше пользы, чем вреда.

Что такого нового делает «Арсенал»? На системном уровне – ничего

Как и в предыдущие годы, «Арсенал» топово владеет двумя режимами обороны.

Основной – высокий прессинг с ключевой ролью Райса. Англичанин шикарно склеивает схему и нередко выступает капканом в полузащите. Важно: «Арсенал» за счет прессинга скорее сдерживает и пытается отвоевать мяч, чем создать момент. По отборам у чужих ворот, которые завершились ударом, команда идет на 19-м месте в АПЛ – хуже только «Тоттенхэм». Прессинг может выступать как плеймейкер, но в случае «Арсенала» это именно оборонительный инструмент.

Альтернатива прессингу – низкий блок в схеме 4-4-2, в которой Райс выступает в паре опорников. В комплекте идет синхронность и компактность – их «Арсенал» поддерживает на невероятном уровне. Сандер Берге из «Фулхэма» дал прекрасное описание: «Они защищаются настолько компактно, будто ими кто-то управляет с трибун . Редко можно увидеть команду, в которой всем было бы настолько комфортно играть без мяча. Каждый знает свой маневр. Пространства нет. Перегрузить их почти невозможно».

Уникальная черта «Арсенала» в этом режиме – самопожертвование атакующих игроков. Вингеры нередко опускаются пятым или даже шестым (если оба) защитником в линию. Задает тон главная звезда Букайо Сака: если пашет он, значит, пахать должны все остальные. Пеп считает, что сочетание этих вещей делает вскрытие «Арсенала» почти невыполнимой задачей. Каталонец шутил, что забить можно, только если кого-то пристрелить.

Пожалуй, если искать что-то новое по сезону, то следует обратить внимание на смену режимов и большую гибкость, чем обычно. На «Эмирейтс» действуют в почти что строго прессингующей манере. На выезде не паркуют автобус, но готовы чаще отказываться от прессинга с откатом на свою половину. Возможно, влияние малой выборки и календаря, но разделение и правда прослеживается. Интенсивность прессинга на своем поле – 7,84 по PPDA (1-е место в лиге). На чужом – 12,21 (12-е место). В предыдущих сезонах такого не наблюдалось, но опять же – возможно, имеем дело с малой выборкой.

«Арсенал» исправил проблему прошлого сезона. Речь про упущенные победы

В прошлом сезоне потеряли 21 очко в матчах, в которых лидировали в счете (либо открывали, либо выходили вперед). Антирекорд в эпоху Артеты. Предыдущий – всего 11 в сезоне-2021/22. Происходившее – не только аномалия, но и признак того, что разучились сушить игру, получив преимущество.

Сейчас с этим снова порядок. За 410 минут с преимуществом не пропущено ни одного мяча. Разница голов – плюс 8. Уже больше, чем за весь прошлый сезон с выборкой из 1291 минуты (плюс 4). В этом рисунке допустили только один явный момент с игры (от Жереми Доку в матче с «Ман Сити»).

Новички очень быстро приняли требования Артеты

За лето команда обновила две позиции. Мартин Субименди пришел на место Томаса Парти в опорную. Виктор Дьокереш – игрок редкого для «Арсенала» типажа, он фактически стал заменой Каю Хавертцу и Габи Жезусу в нападении. Оба привыкают к манере «Арсенала» и интенсивности АПЛ, но в плане игры без мяча уже подтянулись к партнерам.

Субименди прекрасен в чтении эпизодов. Связывает команду, когда кто-то застрял в переходной фазе или без оглядки выдвинулся из зоны. В стиле Парти фиксирует дыру и гасит потенциальную угрозу. Помогает опыт в «Сосьедаде», где тоже хорошо ориентировался (становился дополнительным ЦЗ, если нуждалась команда).

Основное требование к Дьокерешу – голы. Когда их нет – нужно компенсировать рывками, которые освобождают партнеров, и работой в прессинге. Швед уже тянет объем Хавертца и Жезуса – двух гениев прессинга. На старте не хватало коммуникации с партнерами, но желания Виктору точно не занимать. По количеству прессинг-действий и прессинг-действий, которые приводят к отбору, уже на уровне Хавертца и Жезуса.

Бонус после трансферного окна – глубина состава для Артеты . Об этом чаще говорят в контексте голов, забитых джокерами. Таким образом «Арсенал» уже добился нескольких важных побед. Но и надежности вариативность тоже добавляет.

Самый простой пример – трансфер Кристиана Москеры. У «Арсенала» почти не меняется сочетание в защите, но теперь не возникает проблем с тем, чтобы заменить кого-то из пары Салиба-Габриэл. В предыдущих сезонах разрушение лучшего дуэта АПЛ неизбежно приводило к кризису. Альтернативы – Роб Холдинг, Якуб Кивер – могли выдать топовый матч, но на дистанции недотягивали до уровня основной пары. Москера пока тоже не ровня Салиба, но хорошо подменяет француза, когда нужно. Качество защиты не проседает.

На других позициях похожая история. «Арсенал» не всегда мог рассчитывать на Сака и Мартина Эдегора. Их напрямую подменяли новички – Нони Мадуэке с Эберечи Эзе. К обоим есть вопросы в плане компенсации атакующих качеств (особенно к Нони), но без мяча оба заслужили трансфер благодаря дисциплине и желанию пахать в предыдущих клубах.

Помимо прямой замены травмированных Артета может использовать ресурс по ходу игры. Либо раскрывает состав, когда требует ситуация, либо делает его прагматичнее, если нужно удерживать результат. Артета заслужил много критики за выход Микеля Мерино на матч против «Сити» в паре с Дьокерешем. При этом появление испанца по ходу матча с «Фулхэмом» объективно помогло с удержанием счета.

Чит-код «Арсенала» – связка Салиба-Габриэл

Кто побьет рекорд пары Карвалью-Терри, если не они?

Карвалью говорил, что может понимать Терри без слов – с закрытыми глазами. Салиба и Габриэл показывают то же самое. Отлично дополняют и взаимозаменяют друг друга. Постоянно растут и прибавляют в разных аспектах. Француз – мастер подстраховки и чтения моментов, в которых нужен холодный расчет. Бразилец – топ в эпизодах, где нужно выдвигаться и поджимать. Это отлично сходится с гибкостью Артеты. В прессинг-режиме на ведущие роли выходит Габриэл. В низком блоке – Салиба.

Терри и Карвалью в «Челси» – самая неприступная оборона в истории АПЛ. Раскрываем секреты – и разбиваем мифы

Потенциальная угроза достижению «Арсенала» – стандарты (удивительно, да?)

С игры у «Арсенала» всего один пропущенный – от Эрлинга Холанда. Остальные два – со стандартов. Первый – штрафной Доминика Собослаи. Второй – гол Нико Вольтемаде с углового.

Предъявлять команде за шедевр Собослаи – глупо. Идеальный по точности и красоте удар, который бы не отразил, вероятно, никто. Но если «Арсенал» где и пожарит в защите, то именно на стандартах. С них команда допустила 4 явных момента в АПЛ – в два раза больше, чем с игры.

Беспокойство вызывают два фактора. Во-первых, «Арсенал» был плох на стандартах еще в прошлом сезоне. Пропустил так много, что не спасли даже гениальные идеи Николя Жовера в атаке (разница голов со стандартов – всего плюс 2). Во-вторых, мы имеем дело с сезоном стандартов. Их важность вышла на небывалый уровень. Длинные ауты стали обычным делом. Судьбу матчей часто решает либо угловой, либо штрафной, либо аут. «Арсенал» гениально защищается в целом, но тренд не щадит никого.

Похоже, игроки «Арсенала» тоже в курсе, что рекорд может пасть

Райя после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов сказал, что никто не отлынивает и буквально каждый хочет выделиться игрой в обороне – от нападающего до вратаря.

Артета после матча с «Бернли» восхищался эпизодом на последних минутах, когда команда неудачно разыграла угловой, получила на свои ворота контратаку, но в полном составе вернулась назад, только чтобы не допустить острый момент.

Подобный настрой – точно плюсик в погоне за рекордом.

Фото: East News /MICHAL CIZEK/AFP/East News, AP Photo/Kin Cheung; Gettyimages.ru /Alex Pantling, Harry Murphy, Alex Livesey, Justin Setterfield