  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Понимаю – болельщики чувствуют, что их обманывали. Никто из них бесплатно не ушел бы в «Реал», с которым мы боремся в ЛЧ»
15

Каррагер о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Понимаю – болельщики чувствуют, что их обманывали. Никто из них бесплатно не ушел бы в «Реал», с которым мы боремся в ЛЧ»

Джейми Каррагер: я полностью понимаю реакцию болельщиков на Александер-Арнолда.

Джейми Каррагер не согласился с мнением Петера Шмейхеля по поводу свиста в адрес Трента Александер-Арнолда на «Энфилде».

Болельщики «Ливерпуля» освистывали своего бывшего защитника во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридцами (1:0). 

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» позднее заявил: «Он отдал «Ливерпулю» столько лет, почти 20. Он выиграл все трофеи, за которые они сражались в свое время. Его нужно встречать как героя».

«Я не согласен с тем, что ты сказал. Думаю, болельщики вольны решать, какой прием ему окажут.

Думаю, причина плохого приема в том, что Трент все эти 20 лет, как ты и сказал, играл с точки зрения «я болельщик на поле». Болельщики на этом стадионе не ушли бы из «Ливерпуля» бесплатно, чтобы играть за «Реал Мадрид».

Ладно, это его карьера, она у него одна, он молод, он добился блестящих успехов в клубе. Но он говорил, что «Ливерпуль» – единственная команда для него, он хочет быть капитаном и легендой. Нельзя уходить, только что выиграв чемпионат и получив возможность выиграть еще больше трофеев со своим клубом.

Потом ты переходишь в клуб, который дважды обыграл тебя в финале Лиги чемпионов. Это тот клуб, с которым хочется соревноваться, возможно, за победу в еще одном финале Лиги чемпионов.

Я полностью понимаю реакцию болельщиков. Во многом они чувствуют, что Трент обманывал их на протяжении всего своего пребывания в клубе. А также в последний год, когда он не давал интервью СМИ и не вмешивался ни в какие обсуждения, связанные с ним, Салахом и ван Дейком.

Салах и ван Дейк открыто заявляли в прессе, что хотят остаться. Трент молчал по этому поводу, и именно отсюда разочарование болельщиков», – заявил экс-защитник «Ливерпуля» для CBS.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoТрент Александер-Арнолд
logoМохамед Салах
logoВирджил ван Дейк
стадионы
болельщики
logoПетер Шмейхель
logoДжейми Каррагер
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шмейхель о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Его нужно встречать как героя – он отдал 20 лет клубу, выиграл все трофеи. Отвратительно, что уход стал проблемой»
сегодня, 17:40
Беллингем о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Уверен, они ценят то, что он сделал для клуба. Его просто хотели немного сбить с толку»
сегодня, 11:42
Фанаты «Ливерпуля» освистали перешедшего в «Реал» Трента во время разминки перед матчем ЛЧ
вчера, 20:01
«Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с изображением Трента рядом с «Энфилдом»
вчера, 13:15Видео
Главные новости
«Брюгге» – «Барселона». 1:0 – Трезольди забил на 6-й! Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Лига чемпионов. «Барселона» играет с «Брюгге», «Ман Сити» принимает «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата», «Челси» сыграл вничью с «Карабахом»
8 минут назадLive
Карпин обыграл Семака впервые с мая 2019-го. До этого побед не было 11 матчей
25 минут назад
«Зенит» проиграл дома впервые с 2024 года
28 минут назад
У «Карабаха» 2 победы, поражение и ничья в ЛЧ. Сегодня – 2:2 с «Челси»
28 минут назад
«Зенит» проиграл впервые за 16 матчей. Поражений не было почти три месяца
28 минут назад
«Карабах» сыграл вничью с «Челси» – 2:2. Андраде и Янкович забили в 1-м тайме, Гарначо сравнял во 2-м
29 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» обыграло «Зенит», ЦСКА проиграл «Махачкале», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
38 минут назад
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
38 минут назадТесты и игры
«Зенит» дома проиграл «Динамо» – 1:3. Тюкавин забил и ассистировал Бабаеву
39 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд. Холанд в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:05
«Бенфика» – «Байер». Судаков и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:04
«Интер» – «Кайрат». Лаутаро, Сатпаев и Сорокин в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:05
Дмитрий Булыкин: «Зарплаты легионеров далеки от реальности. К нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу это не помогает и приводит к неэффективному использованию бюджетных денег»
9 минут назад
Хакими после травмы из-за подката Диаса: «Падения – это часть пути. Возвращение имеет решающее значение 💪🏼»
11 минут назад
У Глушенкова 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах сезона за «Зенит»
39 минут назад
Капелло об «Интере»: «Они раздражают меня, когда расслабляются. Надеюсь, с «Кайратом» мы этого не увидим»
41 минуту назад
Латышонок отразил дальний удар Окишора перед собой – Сергеев добил. «Динамо» открыло счет в гостевой игре с «Зенитом»
сегодня, 18:59
У Эстевао 3 гола в 3 последних матчах в старте «Челси». 18-летний форвард забил «Карабаху» в ЛЧ
сегодня, 18:50
Экс-тренер «Спартака» Ваноли – главный кандидат на пост в «Фиорентине»
сегодня, 18:50