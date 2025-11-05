Каррагер о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Понимаю – болельщики чувствуют, что их обманывали. Никто из них бесплатно не ушел бы в «Реал», с которым мы боремся в ЛЧ»

Джейми Каррагер: я полностью понимаю реакцию болельщиков на Александер-Арнолда.

Джейми Каррагер не согласился с мнением Петера Шмейхеля по поводу свиста в адрес Трента Александер-Арнолда на «Энфилде».

Болельщики «Ливерпуля» освистывали своего бывшего защитника во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридцами (1:0).

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» позднее заявил : «Он отдал «Ливерпулю» столько лет, почти 20. Он выиграл все трофеи, за которые они сражались в свое время. Его нужно встречать как героя».

«Я не согласен с тем, что ты сказал. Думаю, болельщики вольны решать, какой прием ему окажут.

Думаю, причина плохого приема в том, что Трент все эти 20 лет, как ты и сказал, играл с точки зрения «я болельщик на поле». Болельщики на этом стадионе не ушли бы из «Ливерпуля» бесплатно, чтобы играть за «Реал Мадрид ».

Ладно, это его карьера, она у него одна, он молод, он добился блестящих успехов в клубе. Но он говорил, что «Ливерпуль» – единственная команда для него, он хочет быть капитаном и легендой. Нельзя уходить, только что выиграв чемпионат и получив возможность выиграть еще больше трофеев со своим клубом.

Потом ты переходишь в клуб, который дважды обыграл тебя в финале Лиги чемпионов. Это тот клуб, с которым хочется соревноваться, возможно, за победу в еще одном финале Лиги чемпионов.

Я полностью понимаю реакцию болельщиков. Во многом они чувствуют, что Трент обманывал их на протяжении всего своего пребывания в клубе. А также в последний год, когда он не давал интервью СМИ и не вмешивался ни в какие обсуждения, связанные с ним, Салахом и ван Дейком.

Салах и ван Дейк открыто заявляли в прессе, что хотят остаться. Трент молчал по этому поводу, и именно отсюда разочарование болельщиков», – заявил экс-защитник «Ливерпуля» для CBS.