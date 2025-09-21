Тебас про АПЛ: «Они раздувают рынок, но 12 из 15 последних обладателей «Золотого мяча» – из Ла Лиги. Англия усилит контроль, нельзя терять миллиард фунтов каждый год»

Хавьер Тебас сравнил Ла Лигу и АПЛ и вспомнил обладателей «Золотых мячей».

– Роберт Левандовски сказал, что в Премьер-лиге тратят много денег, но не всегда получают максимальную отдачу.

– Я согласен с Робертом. Там платят много футболистам, которые сыграли шесть матчей и ничего не сделали. Если, например, взять «Золотой мяч », то, по-моему, 12 из последних 15 обладателей приза были из Ла Лиги.

Нас это не беспокоит. Конечно, они раздувают рынок, но на протяжении многих лет, если посмотреть на европейские кубки, Ла Лига выступала так же успешно, как и АПЛ, если не лучше. Конечно, бывают редкие годы исключений.

Премьер-лига превосходит Ла Лигу по долгам и капиталу, но в остальном мы довольны. Премьер-лига, вероятно, столкнется с более жесткими ограничениями расходов. Думаю, Англия усилит контроль.

Они не могут постоянно нести убытки, как это было в последние годы. Это говорит не только Хавьер Тебас, это говорит английский парламент, регулятор. Они не могут терять миллиард фунтов каждый год, – сказал президент Ла Лиги Тебас .

