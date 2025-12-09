  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Тоуни арестовали за драку в баре Лондона. Он боднул головой болельщика и ему разбил нос, когда тот схватил его за шею для фото (The Sun)
Тоуни арестовали за драку в баре Лондона. Он боднул головой болельщика и ему разбил нос, когда тот схватил его за шею для фото (The Sun)

Айвена Тоуни арестовали за драку в баре Лондона.

Форвард Айвен Тоуни был арестован за драку в одном из баров Лондона, утверждает The Sun. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь на субботу в Вест-Энде, но имя задержанного не уточнялось.

Конфликт начался, когда болельщик схватил Тоуни, чтобы сделать селфи.

«Айвен проходил мимо столика, за которым сидела группа парней. Один из них узнал его и попытался приобнять за шею, чтобы сфотографироваться.

Тоуни сказал: «Отвали от меня, отвали от меня», и в итоге ударил головой одного из парней. У того из носа пошла кровь», – сказал один из очевидцев произошедшего.

Через полчаса в бар прибыла полиция. Тоуни задержали и вывели из заведения в наручниках.

29-летний нападающий второй сезон выступает за «Аль-Ахли Джидда» из Саудовской Аравии. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и 10 голов за клуб во всех турнирах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Sun
