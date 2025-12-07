  • Спортс
  Лещенко о «Динамо»: «Я за то, чтобы Гусев остался. Зимой надо не покупать новых игроков, а избавляться от балласта. Непонятно, кого привел Карпин – все болеют, Осипенко не в форме»
Лещенко о «Динамо»: «Я за то, чтобы Гусев остался. Зимой надо не покупать новых игроков, а избавляться от балласта. Непонятно, кого привел Карпин – все болеют, Осипенко не в форме»

Лев Лещенко: хочу, чтобы Гусев остался в «Динамо», от балласта надо избавляться.

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко заявил, что хотел бы видеть Ролана Гусева главным тренером клуба на постоянной основе.

В субботу «Динамо» в гостях сыграло вничью со «Спартаком» (1:1) в 18‑м туре Мир РПЛ. Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело‑голубых после ухода Валерия Карпина. На данный момент команда занимает 10-е место в чемпионате России.

– Я двумя руками за то, чтобы Гусев остался. Конечно, от тренера зависит многое, но в такой ситуации, как сейчас, не думаю, что даже западный топ‑тренер что‑то сделал бы сразу. Надо шаг за шагом выправлять ситуацию.

Думаю, что зимой надо не покупать новых игроков, а избавляться от балласта. Мне непонятно появление игроков, которых привел Карпин. Это серьезные деньги… Все практически болеют. Осипенко только здоров, но, как показывают последние игры, он не в очень хорошей форме.

Макаров заявлял в микст‑зоне, что хочет уйти из команды.

– Макарову надо было уделить внимание, дать ему возможность, во всяком случае. Я думаю, что он выглядел бы не хуже Гладышева, которому тяжело сейчас, у него там травма какая‑то. С игроками надо разговаривать, надо определять их место в команде. Макаров в целом показывал когда‑то очень хороший футбол, сейчас что‑то не получается. Но бывает так, что не его команда, – по всей вероятности, это так. Бывает, что все хорошо с двух сторон, а контакта нет, – сказал Лещенко.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
